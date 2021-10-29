الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: متابعات دورية وميدانية لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

مشروعات المبادرة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن هناك متابعات دورية وميدانية لتنفيذ كافة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومى "حياة كريمة" لتطوير واجهة الريف المصرى للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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وفى ضوء ذلك، تابع مجدى رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال المبادرة، حيث أشار بأنه تم الإنتهاء من صب سقف الدور الأرضي بمركز شباب دناصور والبدء فى شد أخشاب أعمدة الدور الأول علوي، والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة مبنى الوحدة الصحية بإبشادي، كما تم الإنتهاء من تغويص بيارة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسة ووضع كابلات الكهرباء للربط الحلقي بين المحولات بقرية أبو كلس، وتسليح القواعد المسلحة بمبنى وحدة الإسعاف، فضلاً عن صب أعمدة الدور الأول علوي بالمجمع الزراعي، وصب القواعد المسلحة لمبنى مركز الشباب بدنشواي، وفي قرية أبو كلس تم تسليم مدرسة الشهيد اللواء عصام الخولى لهيئة الأبنية التعليمية، فيما تم الانتهاء من أعمال صب اللبشة المسلحة لمبنى المركز الصحي، والانتهاء من صب سور المجمع الخدمى.

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وفي الوحدة المحلية بساحل الجوابر جارى الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بمحطة رفع شمياطس و تخشيب وتسليح سقف الدور الأول علوي بالمجمع الزراعي وتسليح قواعد وأعمدة الأرض للتأمين الصحى الشامل بسرسموس، ورفع كفاءة ملعب ومركز الشباب بها، كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وتسليم عدد ٦ كباري بدائرة الوحدة المحلية بزاوية البقلي بعمروس وعزبة مجاهد وبشتامي، وتستمر أعمال محارة مبنى المجمع الخدمي بزاوية البقلي،  وأعمال شد نجارة بلاطة الدور الأرضي بالمجمع الزراعي.

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كما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأنه قد الإنتهاء من مدرسة الشهيد اللواء عصام الخولي بأبو كلس بمساحة إجمالية للمدرسة ١٤٦٠م٢، في حين تبلغ مساحة المبنى ٣٧٤م٢، بواقع ١٨ فصل وكذا الإنتهاء من مدارس الشهيد شوقي الفقي، والوحدة المجمعة بدراجيل،  زاوية البقلي الإبتدائية، وعشما للتعليم الأساسي.

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وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، أكد الأستاذ سامى سرور بأنه تم الإنتهاء من تسليم(7) مشروعات منها مدرسة الشهداء بشما ، وجناح مدرسة عبد العزيز عبد اللطيف البدوي بسمادون ، وجناح مدرسة عبد السلام وهبة بشمال مدرسة سمادون الابتدائية الجديدة ومدرسة خالد سطوحي بسمادون ، وجناح مدرسة الشهيد السيد يحيى بسمادون ، وجناح مدرسة الكوادي الابتدائية، مشيراً إلى أنه جاري العمل في إنشاء المجمعات الحكومية والزراعية في جميع الوحدات المحلية ، وكذا العمل في توصيل خطوط الغاز الطبيعي بعدد كبير من القرى وأعمال تحجير وتبطين الترع بقرى المركز ، حيث تم الانتهاء من تبطين ترعة الفوارة بشما بطول 2100 م ، وفي قطاع الإتصالات يتم استبدال الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية بالوحدة المحلية بشما .

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ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تسريع معدلات نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال وفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة يتم العمل بها بقرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالى (81) قرية ريفية وتستهدف بناء الإنسان المصرى وتطوير الخدمات المقدمة له بشتى القطاعات الخدمية والتنموية لتقديم خدمات متميزة وبشكل أفضل.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
المنوفية خدمات مدارس عمل الرئيس الصرف الصحي مشروعات الشهداء تطوير كهربا شباب مستجدات

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