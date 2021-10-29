الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 157 محضر إشغال طريق بالجيزة

محضر إشغال طريق
محضر إشغال طريق بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد قنديل، مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال.

وقد قامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد هاني الحسيني، رئيس مباحث المرافق، بحملة مكبرة من رفع 1434 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع و الميادين.

تم تحرير 157 محضرا وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

رابط بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة أسماء حركة ترقيات الإدارة العليا

أول تعليق لـ مرتضى منصور على شائعة وفاته (فيديو)

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

وزير الرى: وضع مصر المائى حساس تجاه أى مشروعات أحادية بدول حوض النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضي من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»

الاتحاد الأوروبى يعلق على إدراج الاحتلال 6 منظمات فلسطينية فى قائمة الإرهاب

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية