تحرير 157 محضر إشغال طريق بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد قنديل، مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال.

وقد قامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد هاني الحسيني، رئيس مباحث المرافق، بحملة مكبرة من رفع 1434 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع و الميادين.

تم تحرير 157 محضرا وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.