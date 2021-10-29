ضبط 65 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالجيزة

شنت مباحث الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبوالخير نائب مدير المباحث، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 65 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم.

كما ضبط 65 متهمًا من بينهم 57 تعاطي عثر بحوزتهم على 6 فرش حشيش و1156 تذكرة من مخدر الهيروين، و1590 قرص مخدر، و447 جرامًا من مخدر الأستروكس، و4 كيلو جرامات شادو، و1 كيلو جرام بانجو و2 كيلو جرام بودر.

وضبط 9 متهمين عثر بحوزتهم 2 فرد محلي الصنع 12 مم ــ 2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، و5 طبنجة عيار 9 ملم، و223 طلقة مختلفة الأعيرة.