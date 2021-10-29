الأنبا باخوم يلتقي بأعضاء اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، باجتماع فرح وعطاء بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، بمشاركة القمص الدكتور أوغسطينوس موريس، راعي الكنيسة، والأب ماجد مؤنس، راعي كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين.

و شارك في اللقاء مسؤولو الأسرة المركزية لاجتماع فرح وعطاء، الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخت مريم عطا، والأخ سعد طلعت، و بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية مع الأنبا باخوم، ثم ألقى نيافته كلمة حول "رسالة أغنياء السن"، واختتم الاجتماع بالاحتفال بالذكرى التاسعة لتأسيس اجتماع فرح وعطاء بالرعية.

وعقب ذلك، التقى النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركي، بمشاركة الأب الراعي، و ألقى كلمة روحية بعنوان "تأثير الكلمة في حياتنا"، انطلاقًا من وثيقة قداسة البابا فرنسيس حول "المسيح يحيا"، وفي نهاية اللقاء، استمع نيافته لأسئلة واستفسارات الحاضرين، مختتمًا اللقاء بالصلاة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وفي سياق آخر.. التقى الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية اغسيوط للأقباط الكاثوليك بدار المطرانية بمدينة أسيوط بالجماعات الرهبانية النسائية، العاملة بربوع الإيبارشية.

وألقى خلال اللقاء محاضرة للأخوات الراهبات حول سينودس الكنيسة "شركة، مشاركة، ورسالة". وعلى هامش، اللقاء احتفل الأخوات الراهبات مع عدد من الأباء الكهنة بعيد ميلاد نيافة الأنبا كيرلس وليم الخامس والسبعين، متمنين لنيافته وافر الصحة ودوام العطاء في خدمة الكنيسة.