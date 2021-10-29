اليوم.. «الأوقاف» تفتتح 12 مسجدًا فى 6 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدًا في 6 محافظات، مقسمة إلى 11 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا.

وبذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضي وحتى الآن، 258 مسجدًا، منها 231 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.



والمساجد المقرر افتتاحها هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. النصر – فرشلة، م. أبو عمر

2. النور الكبير – كشك، ديرب نجم

3. أبو غياتي – الحلوات، الإبراهيمية

4. الشلح – الملاك، أبوحماد



مديرية أوقاف البحيرة

5. الشرقي سليم موسى – الحاجر، سيدي غازي

6. عبدالغفار - قرية الدفراوي، شبراخيت



مديرية أوقاف القليوبية

7. الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر

8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب



مديرية أوقاف المنيا

9. أحمد خالد – بني خالد، سمالوط



مديرية أوقاف المنوفية

10. السلام – جريس، مركز أشمون



مديرية أوقاف أسوان

11. إمبركاب – قرية إمبركاب، كلابشة، نصر النوبة



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف المنوفية

1. سيدي خميس – شبين الكوم.