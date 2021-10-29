الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. «الأوقاف» تفتتح 12 مسجدًا فى 6 محافظات

الأوقاف
الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدًا في 6 محافظات، مقسمة إلى 11 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا.

وبذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضي وحتى الآن، 258 مسجدًا، منها 231 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. النصر – فرشلة، م. أبو عمر
2. النور الكبير – كشك، ديرب نجم
3. أبو غياتي – الحلوات، الإبراهيمية 
4. الشلح – الملاك، أبوحماد
 

مديرية أوقاف البحيرة 
5. الشرقي سليم موسى – الحاجر، سيدي غازي
6. عبدالغفار - قرية الدفراوي، شبراخيت
 

مديرية أوقاف القليوبية
7. الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر

8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب
 

مديرية أوقاف المنيا

9. أحمد خالد – بني خالد، سمالوط
 

مديرية أوقاف المنوفية
10. السلام – جريس، مركز أشمون
 

مديرية أوقاف أسوان

11. إمبركاب – قرية إمبركاب، كلابشة، نصر النوبة 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف المنوفية

1. سيدي خميس – شبين الكوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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