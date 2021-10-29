«الخلافات» تنهى حياة شاب على يد عامل بالجيزة

اعترف عامل بقتل شاب بإحدى قرى أبوالنمرس في الجيزة، بسبب خلافات بينهما، وذكر أن مشاجرة نشبت بينهما مما دفعه لقتله، وأرشد عن أداة الجريمة، وتم التحفظ عليها.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، ووجهوا اتهامًا للعامل بقتل الضحية، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يُفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز أبوالنمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني، وتوصلت التحريات إلى أن عامل قتل شابًا خلال مشاجرة بينهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.