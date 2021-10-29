السيطرة على حريق شب فى معهد دينى وملجأ تابعين لـ«الأوقاف» بطرة

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل معهد ديني وملجأ، تابعين لوزارة الأوقاف بمنطقة طره جنوب القاهرة، بعدما التهمت النيران مجموعة من الأشجار والمخلفات.

وتلقت عمليات الحماية المدنية إخطارا، من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل معهد وملجأ تابعين لوزارة الأوقاف بمنطقة طره جنوب القاهرة، على الفور وجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء وخزان مياه، وتم محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لمباني المعهد والملجأ، دون إصابات.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران التهمت مجموعة من الأشجار، والمخلفات دون خسائر في المباني ، تم تحرير محضر بالواقعة، فيما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وسؤال مسئولي المعهد من شهود العيان .