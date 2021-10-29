الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بفحص عينة من اللحوم المضبوطة في منطقة الخليفة

اللحوم
اللحوم

طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من نصف طن لحوم فاسدة، ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص، بمنطقة الخليفة، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم مفرومة - دوش) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل الثلاجة المشار إليها على (500 كيلو لحوم مجمدة "مفروم – دوش" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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