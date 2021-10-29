بروتوكول تعاون بين «العربية للتصنيع» وجامعة بني سويف التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية، موضحا أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي، وتدبير كافة احتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة بني سويف التكنولوجية.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع في كلمة له خلال توقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وجامعة بني سويف التكنولوجية، أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات جامعة بني سويف في العديد من المجالات ومنها التحول الرقمي، والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة، والحاسبات، والمعامل، وشاشات العرض الإلكترونية، وأنظمة كاميرات المراقبة، والإلكترونيات، وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي، والأثاث الإداري والتعليمي، والمحطات الشمسية، والنظم الموفرة للطاقة، ونظم موفر المياه الذكي، والأجهزة الرياضية، والمستلزمات الطبية، ومحارق النفايات الطبية، والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات، بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالجامعة.

- مجالات التعاون تتضمن التدريب وعقد المسابقات والمعارض والمنتديات العلمية

وأشار "التراس" إلى أن مجالات التعاون تتضمن أيضا التدريب، وعقد المسابقات والمعارض، والمنتديات العلمية والبحثية والابتكارية المشتركة، وتيسير تسجيل براءة الاختراعات، ودعم تنفيذ المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق، لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة، لافتا إلى برامج التدريب في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالهيئة بالدورات التخصصية بالجامعة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة البرامج التكنولوجية لوحدات الهيئة العربية للتصنيع المختلفة.

- تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية بما يخدم خطط التحول الرقمي



من جانبه، أعرب رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور محمد شكر ندا، عن ثقته في نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة، في مجالات التدريب والبحث العلمي لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.

كما أكد "ندا" أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع في مجال البنية التحتية بما يخدم خطط التحول الرقمي وفقا لأحدث النظم الحديثة، مشيدا بتميز الهيئة بالجودة والدقة والالتزام في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية.