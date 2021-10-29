صحيفة سعودية: نجاح اقتصاد المملكة فى ظل «كورونا» يعكس رؤيتها لـ2030

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة اليوم الجمعة، أن النمو الذي شهده الاستثمار الأجنبي بالمملكة في الفترة الماضية دلالة على نجاح خطط وسياسات الحكومة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما ينعكس إيجابا على تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات الواعدة، والفرص الوظيفية المصاحبة لذلك، بما ينعكس على استمرار رفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الحياة.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان “الاستثمار الأجنبي.. وقوة الاقتصاد السعودي” - إلى نجاح اقتصاد السعودية في اجتياز الكثير من العقبات واستشراف كل التحديات، التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، التي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما وقدرتها على المحافظة على اتزانها الاقتصادي، هذا النجاح دلالة أخرى تعكس حجم الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة، التي بذلتها حكومة المملكة في سبيل تعزيز قدرة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وكيف انعكس هذا الأمر إيجابا على فاعلية وقوة الإصلاحات الاقتصادية، بالتالي أسهم في تجاوز كل التحديات والعقبات، أمر يصور أيضا تأثير رؤية 2030 ودورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة العربية السعودية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

