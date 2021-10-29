الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحسن فى نسب التوظيف باليابان استعدادًا لاستئناف الأنشطة عقب إلغاء طوارئ كورونا

التوظيف باليابان
التوظيف باليابان

أظهرت بيانات حكومية في اليابان، اليوم الجمعة، تحسن مستوى توافر فرص العمل خلال سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ شهرين، في ضوء مساعي الشركات إلى توظيف عاملين قبل إعادة التشغيل الاقتصادي، وذلك عقب إلغاء الحكومة لحالة طوارئ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن أتسوشي، تأكيدا كبير الاقتصاديين في معهد إيتوتشو ريسيرش، قوله، أظهر مستوى توافر الوظائف أن أرباب العمل حاولوا تأمين مزيد من العمالة تحسبا لاستئناف الاقتصاد في أكتوبر، خاصة بين الشركات المصنعة وشركات البناء التي عانت من أضرار طفيفة نسبيا من الوباء"، ووفقا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، هناك 116 فرصة عمل لكل 100 باحث عن عمل. 

جدير بالذكر، أنه في أعقاب الانخفاض الحاد في حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، أعلنت اليابان عن إنهاء حالة الطوارئ بالكامل في الأول من أكتوبر الجاري.


- محادثات مع "فايزر" لتطعيم الأطفال

في سياق مصل، أجرت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" محادثات مع الحكومة اليابانية بشأن التقدم بطلب للحصول على الموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا "فايزر-بيونتيك" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، فإن الكشف عن هذه المحادثات يأتي بعد أن صوتت لجنة خبراء تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لصالح التوصية باستخدام لقاح فيروس كورونا "فايزر-بيونتيك" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 11 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية الأسبوع الماضي عزمها التوصية بحصول الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 أعوام و29 عاما، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته شركة "فايزر"، عملاقة صناعة الأدوية الأمريكية.


- كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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