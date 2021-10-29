الفلبين تتسلم إمدادات إضافية من اللقاحات المضادة لكورونا

تسلمت الفلبين 976 ألفا و950 جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19، ليرتفع إجمالي اللقاحات التي تسلمتها البلاد حتى الآن منذ بدء الأزمة 100 مليون جرعة.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم الجمعة، أن الرحلة التابعة لخطوط هونج كونج الجوية هبطت في العاصمة مانيلا، تحمل إمدادات إضافية من الجرعات التي اشترتها الحكومة.

- الفلبين تسلمت 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا



ووفقًا لفريق العمل الوطني المعني لمكافحة كورونا، تسلمت الفلبين البلاد الآن 100 مليون و528 ألفا و240 جرعة من اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19"، ووصف الفريق حصول البلاد على أكثر من 100 مليون جرعة بـ"العلامة الفارقة" في جهود الفلبين للسيطرة على الجائحة، حيث حقق المسئولون العدد المستهدف من الجرعات لعام 2021 الجاري.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الصحة الفلبينية عن تطلعها لتوظيف مزيد من الأشخاص القائمين على عملية التحصين ضد كورونا وفتح مزيد من مواقع التطعيم، في إطار جهود الدولة لتوسيع حملة التطعيم ضد كوفيد-19.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير، في مقابلة صحفية، وفق ما نقلته صحيفة فلبين ستار المحلية، أمس الخميس، "إذا نظرنا إلى طرح اللقاحات المضادة لكورونا الآن في الفلبين، نجد إمكانية لإضافة مزيد من الفئات من السكان للتحصين والتي من المقرر أن تتضمن 12.7 مليون طفل".

وأضافت "فيرجير" أن هناك حاجة إلى توظيف مزيد من القائمين على عملية التحصين استعدادًا لإعطاء جرعات معززة للعاملين في المجال الطبي وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة، وأشارت إلى ذلك يعني أنه سيكون هناك حوالي 10 ملايين فرد إضافي، مما يضطرنا إلى توفير المزيد من اللقاحات ومواقع لتلقي التطعيم وزيادة عدد ساعات العمل".