جولة الدبلوماسيين والمنظمات الدولية فى «الإصلاح والتأهيل» بوادى النطرون تتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة ، صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها جولة الدبلوماسيين والمنظمات الدولية في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وحضور وزير الدفاع مشروعا تكتيكيا بالذخيرة الحية في الجيش الثالث الميداني.

فمن جانبها قالت ، صحيفة الأهرام، تحت عنوان "وفد من الدبلوماسيين والمنظمات الدولية يتفقد "الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون"، إن وزارة الداخلية نظمت جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

و شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذي يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق 12 سجنا تمثل 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مص، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخراً.

- مرحلة رابعة لمبادرة السداد الفوري لدعم المصدرين



كما تناولت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مرحلة رابعة لمبادرة السداد الفوري لدعم المصدرين"، تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة رد الأعباء التصديرية اعتبارًا من أول الشهر المقبل،

جاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة "السداد النقدي الفوري" خلال الثلاث مراحل السابقة.

وقال وزير المالية إن المرحلة الرابعة تسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

- وزير الدفاع يشهد مشروعا تكتيكيا بالذخيرة الحية في الجيش الثالث الميداني



فيما قالت صحيفة الأخبار، تحت عنوان "وزير الدفاع يشهد مشروعا تكتيكيا بالذخيرة الحية في الجيش الثالث الميداني"، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني.

وذلك في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية وألقى قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أكد خلالها الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميداني، ليظل دائما على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

و بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة تنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوى لعناصر المظلات، وتلى ذلك قيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية، وباستغلال التمهيد النيراني قامت القوات المهاجمة باقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة بمعاونة طائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات.

وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.

- مجلس النواب يناقش تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة

كما قالت صحيفة الأخبار، تحت عنوان "المجلس يستأنف جلساته بعد غد.. "النواب" يناقش تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة"، يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد غد برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات.

يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة وفقا لمشروع القانون من 5 آلاف حتى 50 ألفا بدلا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلساته العامة التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، والذي يهدف لتحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتدابير مكافحة الإرهاب.

كما سيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاقا دستوريا للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

ويستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذي كان المجلس قد وافق عليه من حيث المبدأ وناقش 16 مادة من مواده الأسبوع الماضي.