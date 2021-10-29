الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعلن عن تسجيل 64 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 64 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من 39 في اليوم السابق.
 

وذكرت اللجنة أن 48 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.
 

وتم رصد معظم الإصابات الجديدة في شمال الصين في منطقة منغوليا الداخلية وإقليمي قانسو وهيلونغجيانغ والعاصمة بكين ومنطقة نينجشيا.


كما سجلت حالات في إقليم تشينغهاي بغرب البلاد ويوننان في جنوب غرب الصين.
 

ورصدت السلطات 23 إصابة جديدة دون أعراض، مقارنة مع 31 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ولم تسجل السلطات وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي 4636 وفاة.
 

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الخميس ما إجماليه 97002 إصابة مؤكدة بالفيروس.

 

 

وعلى صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام، عن أن الصين تعتزم تمويل بناء موقع خارجي لوحدة قوات خاصة تابة لشرطة طاجيكستان قرب حدودها مع أفغانستان. 

 

أوضح برلمان طاجيكستان اليوم وفق لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الصين ستمول بناء موقع خارجي لوحدة قوات خاصة تابعة لشرطة طاجيكستان قرب حدودها مع أفغانستان.

 

وسيقام الموقع في إقليم جورنو باداخشان في شرق طاجيكستان في منطقة جبال بامير على الحدود مع إقليم شينجيانغ الصيني ومع إقليم باداخشان الأفغاني، وقال رئيس البرلمان إن الموقع لن يضم قوات صينية.

 

وتأتي خطة بناء الموقع وسط توترات بين حكومة دوشنبه وحركة «طالبان» التي تولت السلطة في أفغانستان.

 

ورفض رئيس طاجيكستان إمام على رحمان الاعتراف بحكومة طالبان، ودعا إلى تمثيل أوسع نطاقاً للجماعات العرقية المختلفة في أفغانستان التي يشكل الطاجيك ثاني أكبر الجماعات السكانية بها، وحذرت كابل دوشنبه من التدخل في شؤونها الداخلية.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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