ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا مرة أخرى فى الدنمارك والنرويج

ارتفعت اعداد الإصابات الحديثة بفيروس كورونا في الدنمارك والنرويج مرة أخرى خلال الأسابيع الأخيرة.



وأبلغت هيئة السيطرة على الأمراض الدنماركية، معهد شتاتنز سيروم (إس إس أي)، عن زيادة بنسبة 73 % في حالات الإصابة بكوفيد19- خلال أول أسبوعين من أكتوبر الجاري.



وفي النرويج، ارتفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بنسبة 53 % خلال أسبوع واحد. ومع ذلك، فإن عدد الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفى لايزال منخفضا في كلا البلدين.



وخفضت الدنمارك والنرويج جميع قيود فيروس كورونا تقريبا قبل بضعة أسابيع. ولم يعد من الضروري استخدام الكمامات، ولم يعد جواز التطعيم ضد فيروس كورونا مطلوبا لزيارة المطاعم والمتاحف. وفي النرويج، حصل نحو 87 % من البالغين على جرعتي لقاح.



وقالت وزيرة الصحة النرويجية إنجفيلد كيركول يوم الخميس إنه على الرغم من التطور الجديد في الاصابات، قررت الحكومة النرويجية عدم فرض قيود جديدة على مستوى البلاد في الوقت الحالي. ومع ذلك، فهي مستعدة لإعادة فرض اجراءات لكبح انتشار الفيروس في أي وقت إذا لزم الأمر.



ونصحت مدينة ترومسو، التي تضررت بشكل خاص، يوم الخميس جميع السكان بها بالابقاء على التباعد الأجتماعي مرة أخرى، واستخدام الكمامات والعمل من المنزل.



وفي الدنمارك، تم تسجيل 1847 حالة إصابة جديدة بكورونا منذ يوم الأربعاء، وتم نقل 212 شخصًا إلى المستشفبات بسبب عدوى كوفيد.19- في الوقت الذي تم فيه تطعيم ما مجموعه 75 % من سكان الدنمارك بشكل كامل.



ويعتزم وزير الصحة ماجنوس هيونيك إبلاغ الأحزاب في البرلمان بالوضع في البلاد اليوم الجمعة. وقال لراديو الدنمارك إنه قد يصبح من الضروري إعادة فرض قيود معينة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.