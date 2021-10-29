الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كولومبيا يطلب الإفراج عن 180 جنديا يحتجزهم مزارعو الكوكا

إيفان دوكي
إيفان دوكي

دعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي مزارعين يعملون في زراعة نبتة الكوكا المستخدمة في صناعة الكوكايين إلى إطلاق سراح 180 جنديا احتجزوا خلال تنفيذهم مهمة لمكافحة المخدرات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال الجنرال عمر سيبولفيدا للصحفيين إن جنود ست فصائل تابعة له "خطفوا" في بلدة تيبو في شمال شرق البلاد على يد مزارعين يعارضون إتلاف حقولهم من الكوكا التي يعتمدون عليها لكسب عيشهم.

وأضاف أن المزارعين المسلحين بالعصي والمناجل أحاطوا بالجنود وحاصروهم قبل أن يقوموا باحتجازهم في مدرسة ريفية.

وأبلغ دوكي الصحافيين بأن الجنود "بخير وهم مسلحون"، مضيفا أنهم "أرادوا تجنب مواجهة وأنا أقدر مهنيتهم".

لكن دوكي حذر من أن أفعالا كهذه يقوم بها مزارعو الكوكا "لا يمكن أن تستمر في هذا البلد (...) إنها عملية خطف".

وقال متحدث باسم مزارعي الكوكا لراديو "دبليو" إنهم مستعدون للتفاوض بشأن إطلاق سراح الجنود، مضيفا أن المزارعين احتجزوا الجنود احتجاجا على نكث الحكومة بوعدها مساعدتهم على استبدال زراعة الكوكا بمحاصيل مشروعة.

ولا تزال كولومبيا أكبر مصدر للكوكايين في العالم برقم قياسي بلغ 1010 أطنان عام 2020، والولايات المتحدة أكبر مستهلك لها.

وعلى صعيد آخر، أكدت كولومبيا والمغرب تطابق رؤيتهما بشأن سياسة للهجرة تصون الحقوق المشروعة للمهاجرين وتضمن كرامتهم.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في أعقاب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نائبة الرئيس، ووزيرة العلاقات الخارجية في كولومبيا، مارتا لوسيا راميريز، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب تستمر 4 أيام.

وأفاد البيان المشترك بأن بوريطة وراميريز، اتفقا على أن ظاهرة الهجرة تمثل تحديا حقيقيا للمجتمع الدولي.

ورحب بوريطة “بالعمل المكثف الذي تقوم به كولومبيا في مسعى لمعالجة الوضع الإنساني الناجم عن الأعداد الكبيرة من المهاجرين الفنزويليين الذين يصلون إلى كولومبيا ، مشددا على أهمية أن تتبنى كولومبيا وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين ومنح بطاقة الحماية المؤقتة.

 

افراج جندى كوكا مزارعو الافراج عن ندى جنديا كولومبيا طلب مزارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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