شركات الخطوط الجوية الأمريكية تطالب بحقوق إضافية للتحليق فوق روسيا

طالبت شركات الخطوط الجوية الأمريكية وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوقها في التحليق في أجواء روسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، وجهت مجموعة Airlines for America، التي تضم عددا من شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بما فيها "أميريكان آيرلاينز" و"دلتا آيرلاينز" وغيرها، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مطالبة إياه بالتدخل لتسوية القضية.

وأشارت المجموعة في الرسالة المؤرخة في 14 أكتوبر إلى أن "الكثير من شركات الخطوط الجوية الأمريكية بحاجة الآن إلى حقوق إضافية للتحليق في أجواء روسيا، لتلبية متطلبات السوق".

وحذرت الرسالة من أنه في غياب تلك الحقوق ستضطر الشركات الأمريكية لاستخدام مسارات بديلة غير فعالة، تسبب لها بمشاكل لوجستية وخسائر، إضافة إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة، نيكولاس كاليو، إن الشركات الأمريكية تحتاج إلى إمكانية دخول الأجواء الروسية للوصول إلى محطات في آسيا والهند والشرق الأوسط، وأن شركات الشحن تحتاج إلى استعادة المسارات بين أوروبا وآسيا، التي كانت متفق عليها، ولكن تم سحب حقوق الشركات الأمريكية بشأنها "على يد الحكومة الروسية من جانب واحد".

وحثت شركات الطيران الإدارة الأمريكية على إجراء مناقشات عاجلة مع الجانب الروسي بهدف زيادة قدرات التحليق للجانبين قبيل موسم الشتاء.

وبحسب كاليو، فإن السلطات الروسية تهتم بالتقدم في مجال منح تأشيرا الدخول للمواطنين الروس قبل أن تدخل في المناقشات حول التحليقات الإضافية للشركات الطيران الأمريكية.

وكانت السفارة الأمريكية في موسكو قد علقت إصدار معظم أنواع تأشيرات الدخول للمواطنين الروس في أعقاب قرار موسكو حظر توظيف العاملين الجدد في روسيا على الدول المدرجة على قائمة "الدول غير الصديقة" لروسيا، وخاصة على الولايات المتحدة.