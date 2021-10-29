الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 389 وفاة جديدة بكورونا

كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة أن البرازيل سجلت  389 وفاة جديدة بكوفيد-19 و15268 إصابة مؤكدة.


وسجلت البرازيل في المجمل 607068 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وعلى صعيد آخر، أوصت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي بتوجيه تهم جنائية لرئيس البلاد، جايير بولسونارو، من بينها التحريض على الجريمة وإساءة استخدام الأموال العامة بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية تعاطي إدارته مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية  أن التحقيق الذي استمر ستة أشهر في تعامل الحكومة مع الوباء انتهى بالتصويت الذي أجرته اللجنة المؤلفة من 11 عضوا بأغلبية 7 إلى 4 أصوات، وخلص إلى دعوة الادعاء العام إلى محاكمة بولسونارو.

وسبق أن طالب نواب معارضون بتعليق أنشطة بولسانارو على مواقع يوتيوب وتويتر وفيسبوك وإنستجرام إلى أجل غير مسمى، بعد أن ادعى أن الأشخاص الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا يصابون بالإيدز "أسرع بكثير مما كان متوقعا"، مستندا إلى تقارير وهمية.

وقد أودى الوباء بحياة أكثر من 600 ألف شخص في البرازيل وهي ثاني دولة تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
 

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عدو الفساد

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