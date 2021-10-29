الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون يدعو حلفاء واشنطن لرفع القيود عن توريدات الأسلحة لأوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

دعا البنتاجون حلفاء الولايات المتحدة إلى رفع جميع القيود عن توريدات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وآوراسيا، لورا كوبر: "أود أن يرفع جميع الحلفاء القيود عن توريدات الأسلحة الفتاكة بمثابة المساعدات".

وأعادت إلى الأذهان أن الولايات المتحدة قد زودت أوكرانيا بأنظمة "جافيلين" الصاروخية المضادة للدبابات، قائلة إن "ذلك يعتبر مثالا على الوسائل الدفاعية الفتاكة التي قدمناها".

وتابعت: "ولكن لدى العديد من الحلفاء لا تزال القيود قائمة... وأعتقد أنه يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على امتلاك الوسائل التي تحتاجها لحماية نفسها".

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".

 

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