الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا.. تأييد حكم الحبس مدى الحياة بحق جزائرى خطط لمهاجمة كنيسة

محكمة
محكمة

أكدت محكمة استئناف فرنسية حكما بالحبس مدى الحياة صادرا بحق الطالب الجزائري سيد أحمد غلام، لإدانته بجريمة قتل شابة والتخطيط لهجوم على كنيسة باريسية تم إحباطه في أبريل 2015.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت رئيسة المحكمة إيمانويل بيسون إن المتهم رفض حضور جلسة النطق بالحكم لشعوره بـ"التوتر".

وأشار محامي عائلة الشابة المقتولة أنطوان كاسوبولو-فيرو إلى أن عدم حضور المدعى عليه جلسة النطق بالحكم "يظهر مدى جبن هذا الفرد الذي تبين في نهاية المطاف أنه عاجز عن مواجه عائلة أوريلي شاتلان".

وأمرت المحكمة بإنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحقه، مع منع نهائي من البقاء على الأراضي الفرنسية في حال أطلق سراحه.

وسبق أن أقر سيد أحمد غلام (30 عاما) بأنه توجه إلى سوريا في أكتوبر 2014 وفي فبراير 2015 للقاء كوادر تنظيم "داعش"، كما اعترف أيضا بأنه خطط لتنفيذ هجوم ضد كنيسة فيلجويف، في جنوب شرق باريس.

في المقابل، ينفي غلام أن يكون قد قتل الشابة أوريلي شاتلان (32 عاما)، حيث كرر الجزائري الإفادة التي أدلى بها في محكمة البداية، وأصر على أن شريكا له نفذ جريمة القتل، علما بأن المحققين لم يعثروا على أي أثر لأي شريك في الجريمة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة ، فيما تماثل 65 مريضًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 206 آلاف و69 حالة، من بينها 78 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141 ألفًا و٤٠٠ شخص.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 5 آلاف و894 حالة، فيما يتواجد حاليًا 15 مريضًا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 22 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 20 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ولاياتان اثنتان 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد رفعت الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

حبس حكم فرنسى فرن محكمة الحبس بحق حكم الحبس زائر محكم الحب استئناف مدى الحياة الحي محكمة استئناف جزائر الـ ستئناف

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

«تاج الدين» يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

تكليف وزير التعليم العالى بالقيام بأعمال وزيرة الصحة

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية

رئيس وزراء إسرائيل ينفى تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة