الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«إى آى جى» ضمن قائمة مختصرة لمشترين محتملين لأنابيب غاز «أرامكو»

أنابيب غاز أرامكو
أنابيب غاز أرامكو

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة "إي آي جي" التي تستثمر في الطاقة ومقرها الولايات المتحدة أُدرجت في القائمة المختصرة كمشتر محتمل لأنابيب الغاز التابعة لشركة "أرامكو" السعودية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قالت مصادر أخرى في وقت سابق إن "أرامكو" تتطلع لبيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز.

ومن بين المشترين المحتملين صناديق الاستثمار المباشر وصناديق البنية التحتية في شمال أمريكا، وشركات مدعومة من الحكومة في كل من الصين وكوريا الجنوبية.

وفي تصريحات سابقة، قالت مصادر إن مقابل عملية البيع قد يشمل أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار، الباقي سيتم تمويله بقروض من البنوك، في الوقت الذي قال فيه مصدر آخر أن الصفقة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وتعمل "أرامكو" مع كل من "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" من أجل التواصل مع المشترين المحتملين.

وفي يونيو الماضي، أعلنت "أرامكو" وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من "إي آي جي" وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49 % في شركة "أرامكو" لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة "لأرامكو" السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرا، مقابل 12.4 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية،  تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8782 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيانٍ صحفي اليوم، إلى تسجيل 65 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفًا و368 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 38 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 537 ألفًا و376 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يأتي ذلك فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان. 

قائمة ملين انا ارامكو إله أنابيب غاز ابيب وكالة قائم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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