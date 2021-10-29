أنقرة وواشنطن ترجحان لقاء أردوغان وبايدن فى جلاسكو

أكدت أنقرة وواشنطن أن الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والأمريكي، جو بايدن، سيجريان على الأرجح لقاء في جلاسكو الإسكتلندية على هامش المؤتمر الأممي حول تغير المناخ.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في بث حي على قناة “سي إن إن ترك”، إن "اللقاء سيجري في جلاسكو في الغالب" على هامش المؤتمر الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن اللقاء المقرر بين بايدن وأردوغان سيعقد بطلب من الولايات المتحدة.

وأضاف أن تركيا مستمرة في اتصالاتها مع المسؤولين الأمريكيين، وأنها تقف إلى جانب الدبلوماسية والحوار.

من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية، إنه يتوقع أن بايدن سيلتقي أردوغان في غلاسكو، وأوضح: "لا يوجد لدي تأكيد لكنني أعتقد أن الرئيس (الأمريكي) يتوقع حصول ذلك".

وعلى صعيد آخر، رفعت ولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب فرض مطالب بالتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا بحق بعض فئات المواطنين.

وأعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، خلال مؤتمر صحفي عقده ، أن الدعوى التي رفعها هو والمدعي العام، آشلي مودي، موجهة ضد بايدن والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" ومديرها، بيل نيلسون، وعدد من الهيئات والمدراء الآخرين في إدارة الولايات المتحدة.

واعتبر رافعو الدعوى فرض مطالب التطعيم ضد فيروس كورونا بحق موظفي الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين معها أمرا غير شرعي.

وقال ديسانتيس: "يجب على الناس أن يحددوا خياراتهم بأنفسهم... كلما حاولتم فرض شيء ما... كلما زاد عدم الثقة الذي تخلقونه".

وفي أوائل سبتمبر وقع بايدن على مرسوم يطالب بتطعيم كل المتعاقدين مع الحكومة الفدرالية سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 ديسمبر.