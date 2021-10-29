الجزائر: زيادة إنتاج «أوبك+» يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن زيادة إنتاج "أوبك+" من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عرقاب قوله إن الوضع في سوق النفط يشير إلى أن زيادة إنتاج الدول الأعضاء في تجمع "أوبك+" في ديسمبر يجب ألا تتخطى 400 ألف برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس بعد أن قالت إيران إن المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي ستستأنف بحلول نهاية نوفمبر، بالتزامن مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وأدى ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا في الصين وتسجيل وفيات قياسية بالمرض والتهديد بالإغلاق في روسيا، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة في غرب أوروبا إلى وقف ارتفاعات أسعار النفط.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة ،

فيما تماثل 65 مريضًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 206 آلاف و69 حالة، من بينها 78 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141 ألفًا و٤٠٠ شخص.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 5 آلاف و894 حالة، فيما يتواجد حاليًا 15 مريضًا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 22 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 20 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ولاياتان اثنتان 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد رفعت الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.