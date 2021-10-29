الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب ألاسكا

ألاسكا
ألاسكا

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية شدتها 5.1 درجة ضربت شبه جزيرة ألاسكا.

وأضاف المركز أن مركز الهزة كان على عمق 40 كيلومترا، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وفي وقت سابق، وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية دون ورود أنباء عن إصابات.

وعلى صعيد آخر،  أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة بمقياس ريختر اليوم، بإقليم الدريوش.

وأفاد بيان للشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثامنة مساء و54 دقيقة و01 ثانية (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 25 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.517 درجة شمالا، وخط الطول 3.621 درجة غربا.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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