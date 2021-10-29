بلينكن يبحث المبادرات الدفاعية وأمن الاتحاد الأوروبى مع لودريان

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان المبادرات في مجال الدفاع وأمن الاتحاد الأوروبي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، أشار بيان للخارجية الأمري كية، إلى أن الوزيرين بحثا تعزيز التعاون، بما في ذلك في منطقة المحيطين الهادي والهندي، و كذلك "الناتو و أمن الاتحاد الأوروبي و المبادرات في مجال الدفاع ".

و يأتي ذلك عشية الاجتماع المتوقع بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن و الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما يوم الجمعة.