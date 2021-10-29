الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة النيبالية توصى بتعيين سفراء لنيبال فى الهند وبريطانيا والولايات المتحدة

النيبال
النيبال

صرح وزير الاعلام النيبالى " جيانيندرا كاركى " بأن مجلس الوزراء أوصى خلال اجتماعه اليوم بتعيين سفراء لنيبال فى كل من الهند وبريطانيا والولايات المتحدة .


وقال وزير الاعلام النيبالى فى تصريحات صحفية إن مجلس الوزراء أوصى بتعيين شانكار شارما سفيرا لنيبال لدى الهند ، وبتعيين جيان تشاندرا أتشاريا سفيرا لدى بريطانيا ، وبتعيين شريذار خاترى سفيرا لدى الولايات المتحدة .


وأضاف وزير الاعلام أنه سيتم عقد جلسة استماع برلمانية خلال الشهر القادم بشأن هؤلاء السفراء الجدد الموصى بتعيينهم .


ولفت الوزير إلى أن الحكومة النيبالية التى تم تشكيلها مؤخرا برئاسة شير بهادور ديوبا كانت قد قررت فى وقت سابق استدعاء كافة السفراء الذين عينتهم الحكومة السابقة .


ومما يذكر أن عدد البعثات الدبلوماسية النيبالية فى الخارج يبلغ 33 بعثة، وأنه فى الوقت الذى كان يشغل فيه عشرة دبلوماسيين محترفين مناصب سفراء فى 10 بعثات مختلفة ، فإن المناصب فى البعثات الثلاث والعشرين الباقية كان يتم شغلها وفقا لتعيينات سياسية .

 

و على صعيد آخر ، أعلن الجيش النيبالى أن رئيس أركان الجيش الجنرال "برابورام شارما" سيقوم بزيارة رسمية إلى الهند تستغرق أربعة أيام خلال الشهر القادم.


وجاء فى بيان أصدره الجيش فيما يتعلق بهذا الشأن أن مجلس الوزراء النيبالى وافق خلال اجتماعه فى وقت سابق اليوم على قيام الجنرال شارما بزيارة الهند.


وأضاف البيان أن الجنرال شارما سيقوم بهذه الزيارة خلال الفترة من 9 نوفمبر إلى 12 نوفمبر القادم، وأنه سيحصل خلالها على لقب فخرى وهو لقب جنرال بالجيش الهندى، وأن منح هذا اللقب يأتى فى إطار تقليد متبع بين قادة الجيش فى البلدين، ويرجع تاريخه إلى عام 1950.


وأشار البيان إلى أن رئيس أركان الجيش النيالى سيجتمع خلال زيارته مع نظيره الهندى الجنرال إم إم نارافان وقادة عسكريين هنود آخرين لبحث العلاقات العسكرية الودية بين البلدين.

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