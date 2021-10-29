الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أركان الجيش النيبالى يزور الهند خلال الشهر القادم

الهند
الهند

أعلن الجيش النيبالى أن رئيس أركان الجيش الجنرال "برابورام شارما" سيقوم بزيارة رسمية إلى الهند تستغرق أربعة أيام خلال الشهر القادم.


وجاء فى بيان أصدره الجيش فيما يتعلق بهذا الشأن أن مجلس الوزراء النيبالى وافق خلال اجتماعه فى وقت سابق اليوم على قيام الجنرال شارما بزيارة الهند.


وأضاف البيان أن الجنرال شارما سيقوم بهذه الزيارة خلال الفترة من 9 نوفمبر إلى 12 نوفمبر القادم، وأنه سيحصل خلالها على لقب فخرى وهو لقب جنرال بالجيش الهندى، وأن منح هذا اللقب يأتى فى إطار تقليد متبع بين قادة الجيش فى البلدين، ويرجع تاريخه إلى عام 1950.


وأشار البيان إلى أن رئيس أركان الجيش النيالى سيجتمع خلال زيارته مع نظيره الهندى الجنرال إم إم نارافان وقادة عسكريين هنود آخرين لبحث العلاقات العسكرية الودية بين البلدين.

 وعلى صعيد آخر، نجحت الهند في اختبار إطلاق صاروخ باليستي أرض-أرض عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية بمدى يصل إلى 5 آلاف كيلومتر من جزيرة قبالة سواحل ولاية أوديشا شرقي البلاد.

 

وذكر تليفزيون "إن دي تي في" الهندي اليوم أن الصاروخ "أغني-5" مزود بمحرك يعمل بالوقود الصلب من ثلاث مراحل، ويمكنه ضرب الأهداف بدرجة عالية جدا من الدقة.

 

وتمتلك القوات الهندية في الوقت الحالي عددا من صواريخ "أغني" الباليستية، من "أغني-1" إلى "أغني-5"، التي يتراوح مداها من 700 حتى 5 آلاف كيلومتر، وهي صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية.

 

وتعمل الهند على تطوير أنظمتها النووية و الصاروخية متوسطة وطويلة المدى منذ التسعينيات وسط منافسة استراتيجية متزايدة مع الصين في دفعة كبيرة لقدرات البلاد الدفاعية.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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