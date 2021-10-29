أمانة وزراء الداخلية العرب تدين العمليات الإرهابية الحوثية تجاه السعودية

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن تنديدها المطلق واستنكارها الشديد للأعمال الإرهابية الآثمة التي حاولت من خلالها المليشيا الحوثية اليوم وليلة أمس استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، بإطلاق صواريخ باليستية تجاه مدينة جازان، وطائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة نجران ومطار أبها الدولي، والتي تمكنت القوات الجوية السعودية وقوات التحالف - بفضل الله - من اعتراضها وتدميرها.



وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب - تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - :"إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية التي تمثل جرائم حرب يتوجب المساءلة عنها ومحاسبة مرتكبيها، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة، ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها".



وأشادت الأمانة العامة بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة، وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.