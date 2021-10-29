الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع سعر اليورو اليوم الجمعة فى البنوك المصرية

اليورو
اليورو

واصل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 29/ 10/ 2021، وسط حالة من الاستقرار تشهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجاري.


سعر اليورو اليوم الجمعة 29-10-2021
وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة  18.114 جنيه و18.2686 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.304 جنيه لـ 18.4032 جنيه ، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.1831 جنيه لـ 18.1490 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.3030 جنيه لـ 18.2686 جنيه ، وتراجع  سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء من 18.1158 جنيه لـ 18.115 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع من  18.2978 جنيه لـ 18.4032 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من18.1259 جنيه لـ 18.1212 جنيه  وارتفع سعر البيع من 18.29775 جنيه لـ 18.4032 جنيه.


وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من  18.1205 جنيه لـ 18.1158 جنيه، وارتفع من  18.2978 جنيه لـ 18.3796 جنيه للبيع، بينما تراجع  سعر اليورو "تحويل" من 18.1205 جنيه لـ 18.1158 جنيه للشراء، وارتفع من 18.2978 جنيه لـ 18.3796 جنيه للبيع.
 

فيما بلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية  18.114 جنيه  للشراء، كما بلغ سعر البيع  18.304 جنيه ، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 18.139 جنيه للشراء، 18.3525 جنيه للبيع.
 

كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في اجتماعه أمس الخميس، الإبقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة صفر %، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، إلى 3.4% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل البنك والبالغ 2%.


كما قرر المركزي الأوروبي الاستمرار في تنفيذ عمليات شراء الأصول وفقا لبرنامج الشراء الطارئ حتى نهاية مارس 2022 على الأقل. 

اليورو سعر عملات الجنيه المصري أسعار الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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