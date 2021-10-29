مزيد من الإصابات: «كورونا» يواصل حصده للأرواح حول العالم

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة والوفيات الجديدة بكوفيد -19 شهدت ارتفاعا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى لأول مرة منذ شهرين بسبب تجدد الانتشار في أوروبا.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي افتراضي حول آخر التطورات العالمية لـ كوفيد-19: "العدد العالمي للحالات والوفيات المبلغ عنها من كوفيد-19 يتزايد الآن لأول مرة منذ شهرين، مدفوعة بالزيادة المستمرة في أوروبا".



ففي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 13 ألفًا و197 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و616 ألفًا و27 حالة. وسجلت وزارة الصحة الرومانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، 415 حالة وفاة جديدة في الوقت نفسه ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 46 ألفا و430 حالة وفاة.



وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 11 ألفًا و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و159 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات 125 ألفًا و 875 حالة وفاة.

أشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 5 ملايين و899 ألفا و509 حالات إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2420 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 524 ألفا و 788 حالة والوفيات إلى 28 ألفًا و 761 حالة وفاة. كما سجلت الوزارة تعافي 1358 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 489 ألفًا و32 حالة.

وإفريقيا، في جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 472 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 62 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 88 ألفا و49 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و 920 ألفًا و 581 إصابة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6697 إصابات جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 125 ألفًا و602 إصابة والوفيات إلى 9761 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي اليونان، وسجّلت سلطات الصحة 31 حالة وفاة، و2 آلاف و984 إصابة جديد، يرتفع بها إجمالي الوفيات المسجلة في اليونان منذ ظهور الوباء إلى 15 ألفا و801 حالة، إجمالي الإصابات إلى 731 ألفا و167 إصابة.

وفي جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 200 إصابة خلال اليوم الأخير، دون تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 570 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 123 ألفا و908 إصابة.

وفي سنغافورة، أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 3 آلاف و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس. وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية في نشرتها بالانجليزية - أنه بذلك يكون إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة قد ارتفع إلى 187 ألفا و 851 إصابة، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 364 وفاة.

من جانبها، سجلت السلطات في الفلبين 3694 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 227 حالة وفاة جديدة.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أنه لليوم الثاني على التوالي يقل عدد الإصابات الجديدة عن أربعة آلاف حالة ويزيد عدد الوفيات اليومية عن مائتي حالة وفاة. يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الفلبين منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونين و772 ألف و491 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 42 ألف و575 حالة وفاة.

فيما أعلنت السلطات اليابانية اليوم الخميس تسجيل 274 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد بالإضافة إلى تسع حالات وفاة جديدة. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن العاصمة طوكيو سجلت 21 إصابة جديدة بانخفاض قدره 15 إصابة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي. يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليون و718 ألف فيما تخطى إجمالي الوفيات 18 ألف حالة وفاة.

بينما أعلنت السلطات في بولندا تسجيل 8378 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة إلى مليونين و998 ألف و891 إصابة. وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن السلطات سجلت أيضا 101 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية تفشي الوباء إلى 76 ألف و773 حالة وفاة. وأفادت إحصاءات الوزارة أن 5863 شخصا لا زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات فيما يوجد أكثر من 253 ألف آخرين في العزل المنزلي. وكان وزير الصحة آدم زيلنسكي حذر الأسبوع الماضي من أن البلاد قد تضطر لاتخاذ خطوات فارقة لمواجهة الانفجار في أعداد الحالات، كما توقع أن تصل الموجة الرابعة من الوباء لذروتها في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين إذ قد يصل عدد الحالات المسجلة يوميا إلى 40 ألف حالة.

وفي أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 71 ألفا و962 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45 مليونا و710 ألفا و843 حالة، كما تم تسجيل 1395 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 741 ألفا و277 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2371 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و715 آلاف و112 حالة، كما سجلت 34 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و934 حالة.

وفي أمريكا الجنوبية، في البرازيل، سجلت السلطات الصحية 12 ألفا و240 حالة إصابة و 350 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد إلى 606 آلاف و679 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات 21 مليون و766 ألفا و168 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 3033 حالة إصابة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 788 ألفا و986 شخصا، وفقا لموقع وزارة الصحة المكسيكية، مضيفة أنه تم تسجيل 220 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 286 ألفا و888 حالة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و757 ألفا و 231 والوفيات إلى 132 ألفا و 4 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية. في الأسبوع بين 20 إلى 26 أكتوبر، ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، من 17870 إلى 25585 حالة، أي ما يعادل زيادة بـ 43.2%، رغم أن هذه الزيادة يمكن تبريرها جزئيا بزيادة معدل المسحات التي تم إجراءها من أجل شهادات التصريح الأخضر.

كما شهدت الحالات التي تم استقبالها في المستشفيات زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب بيانات مؤسسة جيمبي. وفي الأسبوع الماضي، انخفض معدل اللقاحات المضادة لكورونا، التي تم تقديمها إلى المواطنين، إلى نحو 152 ألف جرعة، في اليوم، رغم تمديد الجواز الأخضر في أماكن العمل. وفيما يتعلق بالجرعات الأولى، فقد شهدت تراجعا بنسبة 53%، في حين لا تزال 11 مليون جرعة حبيسة أماكن التبريد، في انتظار تقديمها للمواطنين.



كما سجلت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 271 ألفًا و 638 مُصابًا على مستوى البلاد. وأشارت الوزارة- في بيانها، الذي أوردته صحيفة (بلفاست-تلجراف) الأيرلندية الشمالية، عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2684 حالة، عقب تسجيل 9 وفيات جديدة على مدار أمس.

كما سجلت وزارة الصحة في جمهورية أيرلندا 2605 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 438 ألفًا و 131 مُصابًا على مستوى البلاد.

أشارت الوزارة- في بيانها، الذي أوردته صحيفة (ذا جورنال) الأيرلندية، عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن حصيلة الوفيات مازالت ثابتة عند 5436 حالة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 888 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات مليون و 88 الفا و133 حالة ، كما شهدت 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18 الفا و 149 حالة وفاة منذ دخول الجائحة البلاد في مارس 2020 ، وفقا لصحيفة ذا برتغال تايمز.

وفي نيبال ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 527 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 811 الفا 407 إصابات ،وشهدت تسجيل حالتي وفاة إضافيتين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و 382 حالة وفاة، وفقا لصحيفة كاتمندو بوست.

وفي كوبا،سجلت وزارة الصحة الكوبية 900 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات 949 حالة و747 حالة إصابة منذ بداية الجائحة في مارس 2020، كما شهدت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف 219, وفقا لوكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية.

وفي سريلانكا ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 540 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 538 الفا 860 إصابة ،وشهدت تسجيل 22 حالة وفاة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و 696 حالة وفاة، وفقا لصحيفة ديلي ميرور أون لاين السريلانكية .

وفي بوليفيا،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 707 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 511 الفا 854 إصابة ،وشهدت تسجيل 4 حالات وفاة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18ألفا و 911 حالة وفاة.

وفي لاوس ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 530 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38 ألفا و 281 إصابة،فيما لم تشهد تسجيل أي حالات وفاة إضافية ليستقر إجمالي الوفيات عند 6558 وفاة،وفقا لصحية لاوشن تايمز.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة الكينية 80 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 253 ألفا و18 حالة ، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات من 5270 حالة وفاة، وفقا لصحيفة ذا ستار الكينية.