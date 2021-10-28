رئيس وزراء إسرائيل ينفى تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الليلة، ما ينُشر من تقارير بشأن تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد، قائلاً إن لابيد وزير خارجية ممتاز وشريك لائق وصديق.

أضاف بينيت، في منشور رسمي عبر حسابه على تويتر، إن المنشورات الأخيرة لا تعكس موقفه، وبالتأكيد لا تعكس التزامه بالاتفاق معه مشيرًا إلى أنه ولابيد تصافحا.

وأردف بينيت يقول إنه منذ تشكيل الحكومة الائتلافية، يبذل يائير جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرارها مضيفًا "سوف نتجاهل ضوضاء الخلفية .. سيتم تمرير الموازنة العامة، وستواصل الحكومة دفع إسرائيل إلى الأمام".

علي صعيد آخر، ‏رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم، بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية يائير لابيد، أمس، إلى مملكة البحرين، وباللقاءات المهمة التي عقدها.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، الزيارة، بـ«التاريخية»، قائلا: "سنواصل تعميق العلاقات الدافئة مع دول المنطقة والتعاون معها".

ووصل وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، أمس، والوفد المرافق له، إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقباله بمطار البحرين الدولي، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالإضافة إلى السفير خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى إسرائيل، والقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة، وعدد من كبار المسئولين في وزارة الخارجية.

واستقبل الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، لابيد، موضحًا: "توقيع اتفاقات التطبيع يعتبر إنجازا تاريخيا مهما على طريق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار، والسلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين".