الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر فى برلين يستقبل نخبة من مجتمع الأعمال الألمانى

سفير مصر في برلين
سفير مصر في برلين

استضاف سفير مصر في برلين خالد جلال عبدالحميد، اليوم، الصالون الدبلوماسي الذي تنظمه "المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي"، وذلك بمقر السفارة وبحضور رئيسة المنظمة هايكة فولستر، وسكرتيرها العام كلارا جريترووي، فضلاً عن أعضاء مجلس إدارتها ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الألماني والشركات الخاصة.

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وتم عرض كلمة مسجلة لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أوضحت خلالها أهم التوجهات الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة وأبرز مجالات التعاون مع الجانب الألماني، ودور ذلك في تحقيق أجندة التنمية المستدامة  لمصر 2030.

واستعرض السفير خالد جلال أهم المؤشرات الاقتصادية لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة وتدوير المياه، والصناعة، وكذلك جهود الحكومة المصرية في توفير البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص، موضحا أهم الاصلاحات الهيكلية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار.

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ودعا الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها في مصر، بما يتناسب مع حجم ألمانيا وقوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، وأيضاً باعتبار مصر تعد أهم وأكبر سوق واعدة في المنطقة ونقطة الارتكاز الرئيسية لحركة التجارة وسلاسل الإمداد بين أوروبا والدول العربية والإفريقية والآسيوية.

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تناول السفير المصري أيضاً أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكذلك جهود مصر الإقليمية والدولية في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

مصر برلين المانيا سفير مصر الصالون الدبلوماسي الأورومتوسطية

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عدو الفساد

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