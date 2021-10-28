«الإيسيسكو» تبحث آفاق التعاون مع اتحاد الجامعات المتوسطية

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مع الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، د. وائل بنجلون، الرئيس الفخري لاتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED)، آفاق التعاون بين الاتحادين.

تم خلال اللقاء، الذي جرى اليوم بمقر الإيسيسكو في الرباط - استعراض الترتيبات التنظيمية لمؤتمر "المرأة في قيادة الجامعات: الواقع والتحديات والآفاق"، والمقرر أن تعقده الإيسيسكو بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالسعودية، واتحاد الجامعات المتوسطية، ومقره إيطاليا، واتحاد جامعات العالم الإسلامي، خلال شهر يناير 2022.

أكد الجانبان أهمية بناء تعاون بين منظمة الإيسيسكو ممثلة في اتحاد جامعات العالم الإسلامي، واتحاد الجامعات المتوسطية، خصوصا فيما يتعلق بالتبادل بين الجامعات وتوفير المنح الدراسية، والكراسي العلمية، وتطوير البحث العلمي.

على صعيد آخر، عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، جلسة عمل بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، من أجل وضع خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك بين المنظمتين، ومناقشة البرامج والمشاريع التي يمكن التعاون في تنفيذها بمجالات التعليم وتنمية الطفولة وبناء قدرات الشباب والتدريب على مهارات ووظائف الغد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

شارك في الجلسة من جانب الإيسيسكو، خبراء من قطاعات التربية والعلوم والثقافة والعلوم الإنسانية ومركز الاستشراف الاستراتيجي، ومن جانب اليونيسف عدد من المسئولين بمكتب المنظمة في المغرب، حيث تم تقاسم الخبرات وعرض المشاريع والبرامج في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتحديد تلك التي سيتم التعاون في تنفيذها.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على العمل المشترك بين قطاع العلوم والتقنية في الإيسيسكو ومنظمة اليونيسف، في تنفيذ برنامج الإيسيسكو لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في 1000 مدرسة ريفية بدول من العالم الإسلامي، والذي يهدف إلى توفير المياه الآمنة والنظيفة، وتكثيف الوعي والتثقيف والتدريب على تبني السلوكيات الصحية، من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدة المعلمين وتلاميذ المدارس.