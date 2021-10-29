التفاصيل الكاملة لواقعة هتك عرض شاب 17 عاما فى قنا

أصيب شاب بجروح متفرقة بالجسم وهتك عرض، بعد التعدي عليه جسديا بنجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة "عاطف. ز.ا"، 17 عاما، بجروح متفرقة بالجسم، وهتك عرض، بعد التعدي عليه جسديا بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن المجني عليه، استدرجه مدمن شابو مخدر، بحجة أن والد المجني عليه ، أصيب في حادث، وفي مكان مقطوع، تعدي عليه بالضرب وهتك عرضه.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكانت قد سيطرت قوات الأمن بقنا، منذ قليل على اشتباكات بين عائلتين بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بوقوع اشتباكات بين عائلتين بمركز أبوتشت شمالي قنا وحريق منزل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب محمد، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، وتم السيطرة على الحريق، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بين العائلتين، للحد من تجدد الاشتباكات.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الواقعة بسبب أن هناك امرأة كانت متزوجة من أحد أقاربها، وطُلقت منذ قرابة عام، بعد أن أنجبت طفلة، وحاول الأهالي التدخل لعودتها إلى زوجها، ولكن والدها رفض، وقرر زواجها من آخر وبعد عقد قرانها وفي ليلة حنتها اليوم، نشبت مشادات بين أسرة طليقها وأسرتها، أسفر عن اشتعال النيران في منزل، وتم السيطرة على الحريق.

وكانت قد قررت النيابة العامة بنجع حمادي، حبس المتهم، بالتعدي على موظف وارتكاب أعمال بلطجة وعنف وحيازة سلاح وزخيرة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

وكشفت التحريات الأولية، في واقعة اشهار سلاح داخل مدرسة ابتدائية بنجع حمادي، عن أن مشاجرة نشبت بين تلميذ وزميل له، بسبب كسر "زمزمية" داخل المدرسة.

وأوضحت التحريات الأولية، أنه تم التحفظ على شخص يدعى "أحمد.م.ع"، حاول دخول مدرسة العلم والإيمان ، بحوزته سلاح ناري، بسبب أن "زمزمية" نجل شقيقته تم تهشيمها ، داخل المدرسة، في مشكلة يينه وبين آخر، فدخل خاله المدرسة، بحوزته سلاح، ودخل في مشادات مع هيئة التدريس.

وكان معلمون بمدرسة العلم والإيمان الابتدائية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، ضبطوا شخص، دخل المدرسة بحوزته سلاح ناري.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بضبط أحد الأشخاص، بحوزته سلاح ناري، داخل مدرسة العلم والإيمان الابتدائية بنجع حمادي.

وكشفت التحريات عن أن الشخص، هو خال أحد التلاميذ في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة العلم والايمان، نشبت بين التليميذ وزملائه مشاجرة، دخل على اثرها خاله بسلاح ناري المدرسة، مما أسفر عن نشوب مشادات بينه وبين المعلمين ، وطلبوا الشرطة، وتم التحفظ على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.