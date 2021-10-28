سفير مصر فى كوريا الجنوبية يشارك فى حفل اليونسكو لـ"مدن التعلم 2021"

شارك دكتور حازم فهمي، سفير مصر في كوريا الجنوبية، في حفل تسليم جوائز المؤتمر الدولي الخامس لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتعليم "اليونسكو" لمدن التعلم 2021.

وحضرت دكتور منال عوض محافظ دمياط، الحفل، بمناسبة اختيار مدينة دمياط ضمن المدن العشر الفائزة بالجائزة الدولية لعام 2021، والتي تمنح لأفضل عشر مدن على مستوى العالم في مجال تقديم فرص فريدة للتعلم لمختلف فئات المواطنين القاطنين بها من حيث المفهوم الشامل للتعليم، والذي يتضمن إكساب مهارات تنمية القدرات البشرية للارتقاء بالمستوي المعيشي وخلق فرص لحياة كريمة.

وأكد السفير حازم فهمي أهمية هذا الإنجاز الذي يأتي نتاج تعاون مثمر بين المحافظة وكل من المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لتنفيذ مشروع المدينة الآمنة للمرأة، الذي يتم من خلاله تمكين المرأة من الطبقات غير القادرة بدمياط وإكسابها مهارات إدارة الأعمال وإنشاء مشروعات صغيرة تفتح لها آفاقًا للارتقاء بقدراتها ومستوي معيشتها ومن تعول معها، مشيرًا إلى أن دكتور منال عوض سبق أن تسلمت ذات الجائزة في عام 2017 عندما كانت نائبًا لمحافظ الجيزة تقديرًا للجهود المبذولة في تنفيذ برنامج محو أمية مليون مواطن من قاطني المحافظة.