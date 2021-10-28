السيسى يوجه بوضع آليات للتغلب على أى معوقات تواجه «حياة كريمة»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمج المبـادرات والجهود الحكوميـة السـابقـة للمشـروعـات الصـغيرة والمتوسطة كافة، والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري من خلال وضع تصور شامل لمنظومة تنمية للموارد البشرية العاملة في المشروع مع التركيز على هدفين رئيسـيين للمشـروع أولهما توفير فرص عمل للشـباب بكافة ربوع الجمهورية وثانيهما هو تقليل الفجوة الاستيرادية.



جاء ذلك أثناء لقائه اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمجموعة من خريجي البرنامج الرئاسـي لتأهيل الشـباب لمتابعة جهودهم في عدد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" وجهود الدولة في توطين التنمية من خلال ربط المبادرة بمشـروع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة .