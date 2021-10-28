البرهان يتعهد بإكمال هياكل السلطة الانتقالية فى السودان

تعهّد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، الخميس، بإكمال هياكل السلطة الانتقالية والتحول الديمقراطي في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الدكتور عبدالله حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه.

وقال البرهان، في بيان، اليوم، إن «دماء الشهداء والجرحى هي التي جعلتنا نعمل على تصحيح مسار الثورة».

وجدد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، العهد بالمضي قدما بهذا الثورة حتي مبتغاها وصولا لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل يكفل للشعب السوداني العيش بكرامة.

ووعد البرهان، لدي لقائه اليوم حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية، بإكمال هياكل السلطة الانتقالية والتحول الديمقراطي في أقرب وقت ممكن، حتى تتحقق قيم العدالة والحرية والسلام، لافتا إلى أن هياكل السلطة ستضم ممثلين من كافة الولايات دون حزبية أو جهوية أو قبيلية، يكون القاسم المشترك بينهم هو خدمة وحب هذا الوطن.

أشار البرهان إلى أن مفتاح نجاح هذا الانتقال هو الشباب الثوري، الذي صنع المعجزات عبر رسائله السلمية للعالم أجمع في ديسمبر المجيد.

أضاف أن «الشهداء والجرحى الذين جسدوا مثالا للوطنية والشجاعة والإنسانية كانوا الدافع الأكبر لتصحيح المسار، فكان لزامنا علينا أن نوفيهم حقهم، الذي ضاع عبر تقاسم السلطة والمقاعد"، مجددا العهد «بمواصلة العمل عبر لجان التحقيقات لرد المظالم».

وبحسب البيان، عبر المتحدثون في حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية عن أملهم في تحقيق الشعارات، التي خرجوا من أجلها، واستشهد وجرح وفقد فيها رفقاؤهم الثوار، مشيرين إلى أن الخطوة التي اتخذتها القوات المسلحة تمثل تطلعاتهم، وتعيد الثورة لمسارها الصحيح، مؤكدين العمل جنبا إلى جنب.