الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز المتهم بسرقة متعلقات المواطنين من 4 مساكن بمدينة الشروق

حبس
حبس

حجزت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، المتهم بسرقة أغراض ومتعلقات المواطنين من مداخل 4 مساكن سكنية بمدينة الشروق، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية. 

كما طلبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من تحديد هوية أحد الأشخاص يستقل سيارة فاخرة دون أرقام يتسلل لمداخل المساكن ويقوم بسرقة متعلقات المواطنين من دراجات وأغراض شخصية ويستقل سيارته ولاذ بالفرار.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق يفيد بسرقة متعلقاتهم الشخصية من مداخل مساكنهم، وبإجراء التحريات الأمنية الأزمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتبين بأنه يستقل سيارة فاخرة دون أرقام، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.  

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

حبس سرقة نيابة بدر الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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