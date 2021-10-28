الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيمن نصرى: مصر تنفذ عملية تطوير شاملة فى إعادة هيكلة المنظومة العقابية

جريدة الدستور

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، إن الدولة المصرية تنفذ عملية تطوير شاملة في إعادة هيكلة المنظومة العقابية وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تمضي في تطوير وتحديث حالة السجون طوعيا دون الانتباه للاتهامات المستمرة من بعض المؤسسات المشبوهة.

وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، أن المنظمات الحقوقية المشبوهة لم ولن تعلق على التطوير الملموس في حالة حقوق الإنسان بمصر، لأنها تحمل توجهات سياسية.

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عدو الفساد

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