طارق زغلول: معاملة النزلاء الجيدة تؤكد التقدم الكبير فى المنظومة العقابية

قال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما حدث اليوم من استقبال مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، ممثلي بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية، هو أول شيء في التطبيق الفعلي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن مركز الإصلاح والتأهيل مصمم طبقا للمعايير الدولية الخاصة ببناء السجون، خاصة صرح المستشفى الكبير الذي به قسم يعالج الإدمان والمشاكل النفسية داخل السجون.

وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المعاملة الجيدة مع النزلاء في السجون تعبر عن التقدم الكبير في المنظومة العقابية، ولا يوجد وجه مقارنة بين مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبين أي سجن آخر.

وأكد أن نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، عند خروجهم، لن يقوموا بأي جريمة مثل التي اقترفوها من قبل، بل سيعملون في المهنة التي تعلموها داخل المركز، ليكسبوا حلالا بعد خروجهم.