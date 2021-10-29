الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار حالة الطقس اليوم الجمعة  ٢٩  أكتوبر، حيث تشهد  القاهرةً الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء طقس معتدل، بينما شمال سيناء وجنوب الصعيد يشهدان ارتفاع في درجات الحرارة  لطيف في الساعات الأولى من الليل مائل للبرودة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي على جميع الأنحاء.


 

حالة الطقس اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021

 

كشفت هيئة الأرصاد عن أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة مع رعدية في بعض الأحيان على مناطق السواحل الشمالية ومحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة كفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان رسمي لها، بشأن حالة الطقس اليوم عن احتمال سقوط أمطار على فترات متقطعة بنسبة ٣٠ إلى ٦٠ ٪؜.

 

اليوم أمطار خفيفة وشبورة مائية

وتوقعت هيئة الأرصاد أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة ٢٠٪؜ تقريبا، ومن المتوقع أيضا سقوط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك مدن القناة ووسط سيناء.

 

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات

 

القاهرة الكبرى: العظمى اليوم  ٣٠ والصغرى ٢٠

 

الإسكندرية: العظمى ٢٨ الصغرى ١٩


 

الوجة البحري: العظمى ٢٨ الصغرى ٢٠


 

شرم الشيخ: العظمى  ٣٢ الصغرى ٢٢


 

الغردقة: العظمى ٣٢ الصغير ٢١


 

رأس سدر: العظمى ٣١  الصغرى ٢٢


 

مرسى علم: العظمى  ٣١ والصغرى ٢٠


 

سانت كاترين: العظمى ٢٥ والصغرى ١٣


 

بور سعيد: العظمى ٢٨ الصغرى ٢٣


 

الأقصر: العظمى ٣٦ الصغرى ١٨


 

أسوان: العظمى ٣٧ الصغرى ٢١


 

الوادي الجديد: العظمى ٣٦ والصغرى ١٧


 

مطروح: العظمى ٢٨ الصغرى ١٨


 

قنا: العظمى ٣٤  الصغرى ١٧

 

السويس: العظمى ٢٩ الصغرى ٢١

 

مدينة سيوة: العظمى ٢٩ الصغرى ١٤
 

الفيوم: العظمى  ٣٣ والصغرى ١٦

حلايب: العظمى ٣٠ والصغرى ٢١

خريطة سقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل


 

 

الرطوبةً

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبرى درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٨٦ والصغرى إلى ٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى إلى ٦٠ والصغرى ٣٠  ويشهد شمال الصعيد العظمى ٥٠ والصغرى ٣٠.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021

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