إصابة 3 أشخاص فى حريق بجوار محطة وقود بقنا

أصيب 3 شباب بحروق، مساء اليوم الخميس، في حريق نشب بجوار محطة وقود بمدينة فرشوط، شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة عامر ياسر عامر، 16 عاما، وضاحي نبيل سيد، 16 عاما، وأحمد هاني شاكر 11 عاما، في حريق نشب بجوار محطة وقود بمدينة فرشوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور ضياء الدين محمد، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكانت قد سيطرت قوات الأمن بقنا، منذ قليل على اشتباكات بين عائلتين بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بوقوع اشتباكات بين عائلتين بمركز أبوتشت شمالي قنا، وحريق منزل.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب محمد، تحت إشراف العميد هاني الاتربي، وتم السيطرة على الحريق، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بين العائلتين، للحد من تجدد الاشتباكات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة بسبب أن هناك امرأة كانت متزوجة من أحد أقاربها، وطُلقت منذ قرابة عام، بعد أن أنجبت طفلة، وحاول الأهالي التدخل لعودتها إلى زوجها، ولكن والدها رفض، وقرر زواجها من آخر وبعد عقد قرانها وفي ليلة حنتها اليوم، نشبت مشادات بين أسرة طليقها واسرتها، أسفر عن اشتعال النيران في منزل، وتم السيطرة على الحريق.