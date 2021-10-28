الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب زواج سيدة.. اشتباكات بين عائلتين وحريق منزل فى قنا

مشاجرة
مشاجرة

سيطرت قوات الأمن بقنا، منذ قليل، على اشتباكات بين عائلتين بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بوقوع اشتباكات بين عائلتين بمركز أبوتشت شمالي قنا، وحريق منزل.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب محمد، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، وتمت السيطرة على الحريق، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بين العائلتين،  للحد من تجدد الاشتباكات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة بسبب أن هناك امرأة كانت متزوجة من أحد أقاربها، وطُلقت منذ قرابة عام، بعد أن أنجبت طفلة، وحاول الأهالي التدخل لعودتها إلى زوجها، ولكن والدها رفض، وقرر زواجها من آخر وبعد عقد قرانها وفي ليلة حنتها اليوم، نشبت مشادات بين أسرة طليقها وأسرتها، أسفر عن اشتعال النيران في منزل، وتم السيطرة على الحريق.

تجديد النيران ضبط النيابة عمل قارب تحقيقات تحف هيئة خناقة الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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