«الصحة» توضح أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم والإصابة بسعال عادة ما يكون جافًا، وسيلان في الأنف وصداع وغثيان والتهاب في الحلق وألم في المفاصل والعضلات.

وأكدت وزارة الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يجب التأكد من تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال والعطس وغسل الأيدي باستمرار كي لا تنقل العدوى للآخرين.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنها نشرت هذه الأعراض حرصا منها على أن يفرق المواطنين بين الإنفلونزا الموسمية والإصابة بفيروس كورونا.