الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: الولايات المتحدة لا يمكن أن تنافس فى اقتصاد القرن 21

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنافس في اقتصاد القرن الحادي والعشرين إذا استمرت في التراجع، مشددًا على ضرورة بناء أمريكا من القاعدة إلى الأعلى وليس العكس، مؤكدًا أهمية التعليم، لافتًا إلى أن أي يبلد يتفوق بالتعليم سيتفوق في الاقتصاد.

ولفت إلى أنه سيتم توسيع الخدمات إلى المسنين، حتى تتمكن العائلات من الحصول على المساعدة.

وكشف عن وجود تراجع في عمل المرأة بالولايات المتحدة، لافتا إلى وجود 2 مليون امرأة لا يستطعن العمل بسبب عدم قدرتهن على تحمل تكلفة رعاية أطفالهن.

وأعرب بايدن عن رغبته في زيادة الاستثمار في التعليم العالي، وذلك عن طريق زيادة المنح المقدمة للطلاب من العائلات الفقيرة، إضافة إلى الاستثمار في الجامعات للأقليات بحيث يتم التأكد من أن كل طالب لديه الفرصة للحصول على وظيفة ذات دخل مناسب.

الولايات المتحدة الرئيس الامريكي

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عدو الفساد

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