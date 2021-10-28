«التاريخ الصحى للرسول».. كيف تحمل النبى أوجاع مرضه الأخير؟

ليست دراسة التاريخ الصحى للنبى، صلى الله عليه وسلم، شيئًا سهلًا، لما لموضوعها من أهمية خاصة، واحتياجها لدراية واسعة بالتاريخ الإسلامى، ومقدرة خاصة على البحث بين الشذرات المتناثرة فى كتب التراث، مع الفهم الدقيق لحياة النبى وتطورها.

بهذه الملاحظة افتتح الكاتب رجب البنا مقدمة كتاب «التاريخ الصحى للرسول»، للدكتور حسين مؤنس، الصادر عن سلسلة «اقرأ» عن دار المعارف، من إعداد منى حسين مؤنس، مؤكدًا أن البحث فى موضوع الدراسة يحتاج لصاحب منهج علمى راسخ وصبر وخبرة واسعة، لفحص كل واقعة من الوقائع المنسوبة للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، صغيرها وكبيرها.

ويؤكد «البنا» أن لا أحد يستطيع أن يبذل كل هذا الجهد المطلوب مثل الدكتور حسين مؤنس، موضحًا: «لقد كرس الجانب الأكبر من حياته لدراسة الحضارة الإسلامية بجميع جوانبها وفى جميع مراحلها، وأعطاه الله بصيرة نفّاذة، وضميرًا علميًا حيًا، وعقلية ذات قدرة خاصة على التحليل والنقد والحكم، وكان أشبه براهب من رهبان الفكر، انقطع للدراسة والبحث، وقدم خلاصة جهده بأسلوب بسيط سهل، يكشف عن طبيعته السهلة، وموهبته الأدبية».

تتجلى هذه الموهبة البحثية فى ٧ فصول، تضمنها كتاب «التاريخ الصحى للرسول»، الذى كشف فيه الدكتور حسين مؤنس عن أن السجل الصحى للرسول، صلى الله عليه وسلم، فيه كثير من الوقائع التى وردت فى كتب التراث دون تحقيق أو نقد، كما أن بعضهم نقل روايات عن مرضه وكيف كان يداوى نفسه بما كان متاحًا فى ذلك العصر من دواء.

وأكد «البنا» أن من يقرأ الكتاب سيجد موضوعًا جديدًا وطريفًا لم يسبق أن تناوله أحد بهذا الأسلوب، وبهذه الدقة والأمانة والموضوعية، وبهذا المنهج التاريخى الحديث الذى كان الراحل الدكتور حسين مؤنس أستاذًا متفردًا فيه.

فى الفصل الخامس من الكتاب، الذى حمل عنوان «وانقطع عنا خبر السماء»، كشف «مؤنس» عن أن رسول الله، عندما دنا أجله، بدأ الصراع حول مَن يخلفه، لأنه ترك من ورائه شيئًا عظيمًا، هو دين الله القيّم، وأمة هى حامية هذه الملة، والمسئولة عن نشرها فى العالمين.

ويرى مؤلف الكتاب أن رسول الله انتقل إلى حجرة زوجته عائشة قبل وفاته بنحو أسبوع، ومكث قبلها فى دار زوجته ميمونة بنت الحارث حتى اشتد عليه المرض، فلما استقر فى بيت عائشة وصب عليه الماء انتعش يومين وربما ثلاثة، وفى هذه المدة القصيرة كان يتحامل على نفسه وينهض بين رجلين ليصلى بالناس وكان يصلى قاعدًا، وبعد ذلك، عاودت الحمى رسول الله واشتدت عليه، وصاحبها وجع شديد، لكنه لم يشك قط وإنما احتمل الأمر، لكونه امتحانًا من الله، كما كان يعانى من ضيق فى التنفس.

ونقل الدكتور حسين مؤنس، فى كتابه، خبرًا يرويه ابن سعد عن عائشة أن رسول الله فى شدة كربه من الحمى والألم كان «ينفث نفث آكل الزبيب» والمعنى المراد واضح، فإن رسول الله لم يكن ينفث أى يخرج من فمه شيئًا، وإنما كان يضيق نفسه فينفخ نفخ مَن يتفل بذر الزبيب إذا أكله، وكان يخفف عن نفسه بمسح وجهه بالماء.

وذكر أن هذا الخبر يكمله خبر آخر، يرويه ابن سعد أيضًا ويورده البخارى فى صحيحه عن طرق شتى، بقوله: «بلغنى أن رسول الله كان إذا اشتكى دعا لنفسه بالعافية، فلما اشتكى آخر شكاة لم يدع بشىء، وجعل يقول: يا نفس مالك؟ تلوذين كل ملاذ»، ويضيف أن رسول الله ظل يتراوح بين الإفاقة والإغماء حتى يوم الخميس السابق على وفاته، وقد ظل الرسول، صلى الله عليه وسلم، على هذه الحال، والمرض يتزايد عليه يومين أو ثلاثة بعد دخوله غرفة عائشة، رضى الله عنها.