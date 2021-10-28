الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي بمديرى الإدارات المركزية والعامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى اجتماعًا اليوم، مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة، لمناقشة ملفات ومستجدات تقديم الخدمة الطبية بوحدات الهيئة.

واستمع خلال اللقاء لمقترحات الحضور حول تطوير الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفيات وعيادات الهيئة وسبل تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات وتابع مجريات تقديم الخدمة من خلال؛ استعراض مدى تأثير الإدارات المستحدثة بالهيئة على تطوير الخدمه الطبية المقدمة للمرضى، ومناقشة المشاريع الجاري الانتهاء منها، حيث وجه في هذا الصدد بضرورة إنجاز باقي المشاريع المتبقية في المواعيد الزمنية المحددة.

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جانب من اللقاء

كما استعرض الاجتماع الخدمات الطبية المستحدثة خلال الفترة السابقة والتطرق إلى افتتاح عدد من وحدات الرعاية المركزة وجراحات القلب المفتوح والقساطر المخية والطرفية، وحث على استحداث خدمات جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات وعيادات الهيئة.

وأكد ضرورة استقبال جميع المرضى المصابين بفيروس كورونا بالتوازى مع الاستمرار فى تقديم الخدمة الطبية وإجراء عمليات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

كما أكد على ضرورة متابعة الخدمات الصحية التى تقدم بالمدارس ومن ضمنها مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الأنيمياء والسمنة والتقزم.

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جانب من اللقاء

وطالب بسرعة الانتهاء من تدشين منظومة قياس السكر للأطفال المصابين بداء السكري بمضخة الأنسولين.

واستمع لبعض التحديات التى تواجه فرق العمل وسبل التغلب عليها، مشددا على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لفروع ومستشفيات الهيئة.

الهيئة العامة للتامين الصحي ملفات مستجدات لخدمة الطبية مقترحات الحضور الخدمات العلاجية سبل تحسين الاداء رفع كفاءة الخدمات الخدمة الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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