«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

ليس أصعب من كتابة صادمة، تُبحر عكس التيار، تخوض فى مُستنقع راكد من رؤى المجتمع وقناعاته، وأحكامه النهائية التى لا تقبل طعنًا ولا استئنافًا. أن تقول ما لا ينتظره الناس، وتطرح ما لم يُطرح، وتخالف خطوط طول وعرض اختطها السابقون لتسير عليها روائيًا، تحت لافتة عدم الإزعاج، وسعيًا كى لا تُثير رياح الخماسين، أو تسكب دوارق النفط على جذوات تحمل بقايا لهب.

هذا ما يحاول فعله الروائى الصامت صبحى موسى، المخاصم للشلل، والمُتجنب للمعارك الثقافية، حاشدًا طاقاته فى الفن، وفى التجديد والتجريب فكرة خلف أخرى. يزاول صبحى فنه من مساحة ظل، لا يُطنطن كثيرًا، وربما لا يُجيد تسويق ذاته، لكنه صاحب صوت فريد، ونهج متميز، وأسلوب ساحر فى بناء عوالمه السردية. لقد بدأ الروائى مشواره من أرضية شعرية عندما أصدر مبكرًا مجموعة «صمت الكهنة» ثم «حمامة بيضاء»، لذا فإن اللغة الشعرية سمة مميزة لكتاباته الروائية.

وفى معظم أعماله السردية يتخذ نهجًا غريبًا ومُدهشًا، وهو يتحدث مرة بصوت العربى المطرود من جنة الأندلس فى روايته «الموريسكى الأخير»، وينطلق على هيئة راهب موجوع بمآسى البشر فى «صلاة خاصة»، ثُم يناور ويداور بصوت المثقف الممول، المتقلب، والشاذ فى روايته الأحدث «نادى المحبين».

فى هذا العمل الذى صدر عن دار «سما» للنشر يحاول صبحى الركض حافيًا فوق زجاج مكسور، وهو يُعيد رسم شخصية المثقف المتطور، والمنقلب، والمتبدل بين خدمة تجار الدين، وإرضاء الأجهزة السرية، ومسايرة توجهات الأجندات الغربية على حساب الوطن.

يبدو بطل الرواية خليطًا مركزًا لشخوص عديدة عرفناها وعايشناها فى زمن الثورات والتحولات والانقلابات الفكرية، فهو شخص يبيع دماغه ومهاراته فى الكتابة والتحدث والتأثير لمن يدفع، سعيًا لثراء وتحقق، لكنه ينكسر مع انكسارات الوطن فى سنة كبيسة شهدت وصول سماسرة السماء إلى أعلى درجات السلطة العليا، وانطلاقهم لمشروع مسخ حضارة وشخصية وطن تشكلت عبر تاريخ طويل امتد آلاف السنين. يخسر المثقف المخضرم كرامته وذاته قبل ثروته واستقراره وصحته، ما يدفعه للعودة مقاومًا ومواجهًا لدولة الإخوان المسلمين المعادية للوطن، فيتحول إلى خصم كاشف وفاضح وناقد.

يبدو الشذوذ الذى يعانيه بطل الرواية، والذى يعترف به ويراه دومًا كمرض كريه يحاول التخلص منه، سمة منفرة من شخص يقاوم جماعة رجعية انتهازية تقامر بكل شىء. لقد اعتاد الناس أبطالهم طيبين، نبلاء، شجعانًا، وطبيعيين يميلون للشهامة والقوة والفدائية، لكن الروائى يحاول خلع النمطية، والبحث عن الإنسانى، بخطاياه ووحله وحزنه وندمه ليقول إن تصحيح المسار هو عمل إنسانى بحت. فالشذوذ الجنسى لدى البطل يكافئ مواقفه المتأرجحة والقابلة لبيع مبادئه وأفكاره وخدماته لشيوخ المال السياسى، لخدمة مشروع التأسلم، وهو يتلاءم مع سقطات إنسانية تعبر بالإنسان بعيدًا عن ذاته منحدرًا إلى كل قبح. وعندما يتحقق الهدف ويسيطر أصدقاء البطل من أصحاب المشروع الدينى، يدرك عمق مأساة الناس، وما ينتظرهم من مصير على أناس اختبر أخلاقهم الحقيقية وعايشها واستفاد هو ذاته من تدنيها.

وعندما يكتشف الكاتب المثقف عمق المنحدر، يبدأ رحلة التصحيح، مدركًا أن حياته قد تكون الثمن، فينسحب رويدًا من شذوذه الإنسانى مستندًا إلى حبيبة نبيلة يلقى بها القدر فى طريقه ليعيد خلع ولاءات مهينة بينه وبين مشروع الدولة الدينية.

وفى مصر المزخمة بالمتناقضات، يخوض المثقف- إلى جوار نخبة مثقفين، ورجال عظام يدركون قيمة مصر- حربًا شرسة لاستعادة واسترداد الوطن، تنتهى فى الثلاثين من يونيو سنة ٢٠١٣، ليجابه غضب الانتقام وسطوة الكراهية.

يبدو صبحى موسى فى هذا النص غائصًا فى السرد المكثف، ملمًا بمحاورات خلفية المشهد، مختبرًا قناعات خاصة ليقدم لنا مشاهد أشبه بيوميات مصرية خلال أخطر سنوات عرفتها البلاد، والتى تمخضت عن سقوط مُزرٍ لمشروع زائف ظل عقودًا منطرحًا باعتباره الخير المحض. يُجيد الروائى الموهوب رسم ملامح شخصياته شكليًا ونفسيًا ليُقرر أن كل خطيئة قابلة للتصحيح، وأن أى شخصية يُمكن تبدلها. وحدها الأفكار المُسيرة للجماعات والتيارات هى الثوابت، وهى دائمًا الخطر الأكبر.