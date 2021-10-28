كتاب أوروبى جديد يناقش أفول ظاهرة الإسلام السياسى

صدر منذ أيام فى أوروبا كتاب «السلفية هل تتحدى الجهادية؟» يتناول أفول الظاهرة السلفية، ويضم مساهمات نخبة من الباحثين الأوروبيين، وقد حرره المفكر الفرنسى الكبير أوليفييه روا، وتلميذه «ماثيو بلاك»، وقد شارك فى أحد فصوله الباحث المصرى الدكتور وائل فاروق، الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية فى إيطاليا، وتناول بالتحليل تحولات الخطاب السلفى فى عالم ما بعد الحداثة.

المفكر الفرنسى الكبير أوليفييه روا، أطلق توقعات فى الثمانينيات من القرن الماضى، صدقت مؤخرًا، حين أكد أن مشروع الإسلام السياسى محكوم عليه بالفشل، وأن هذا سيظهر إذا دخل اختبار سلطة وتولى أمور الدولة، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع بعد سنوات فى الدول التى سيطر عليها الإسلام السياسى لفترة طويلة أو صغيرة.

الكتاب قائم على قسمين، أحدهما يجيب عن تساؤل منبع الإرهاب والفكر السلفى وتأثيره، والآخر أزمة السلفية نفسها وتحولاتها فى مواجهة عوامل جديدة فى المشهد الحالى، وأوضح الكتاب عوامل هذا الفشل وأرجعه لثورات الربيع العربى التى اندلعت منذ ديسمبر ٢٠١٠، والتحولات السياسية فى المنطقة، بجانب فشل الإسلاميين فى إدارة الدولة بعد وصولهم إلى الحكم وفقدان الدعم المالى الكبير من المراكز الوهابية الخليجية، بجانب فقدانهم وجود قيادة كاريزمية ومرجعية علمية دينية قادرة على قيادة التيار السلفى. يُفرّق الكتاب بين مصطلحين بينهما خلط، وهما ما بعد السلفية وما بعد الإسلاموية، الأول يتناول بشكل أعمق خبرة التدين الشخصية بعد انهيار الصورة المثالية لرموزها الواقعية على أرض الواقع، والثانى يشير إلى ما انتهت إليه حركات الإسلام السياسى بعد فشلها فى تجربة الحكم. ويكشف الكتاب عن أن الأجيال الجديدة من السلفيين مختلفة اختلافًا كبيرًا عن الأجيال السابقة من حيث مقارناتهم الفكرية الأكثر براجماتية، وأيضًا كشفت الدراسة عن تراجع السلفية بسبب المنافسة الشديدة من قبل الأشعرية التى أصبحت جاذبة لقطاعات كبيرة من الشباب المتدين. أما عن السلفية فى أوروبا؛ فأكد الباحثون المشاركون تراجعها ووجود الإسلام الأوروبى الأكثر اعتدالًا وحداثة مع الجيل الثالث من المسلمين فى أوروبا، ولكن مع التنبيه على أن مشكلة الإسلام الأوروبى عدم امتلاكه شعبية كبيرة فى أوساط المسلمين ومحصور فى نخبة مستنيرة منهم، وبالتالى هناك حالة من الفراغ الأيديولوجى فى أوساط المسلمين الأوروبيين فى اللحظة الراهنة.

انحسار التيارات السلفية والوهابية

ثمة تحولات عميقة فى الخطاب الدينى الإسلامى نتجت عن عوامل موضوعية فى الواقع، أهمها دفع القوى الفاعلة فى إنتاجه والحاكمة لمسارات تلقيه، وهى الإسلام السياسى بأطيافه المختلفة والتيار السلفى والوهابى، إلى الهامش، والعودة التدريجية للمؤسسات التقليدية لا سيما الأشعرية إلى مركز الفعل والتأثير، فكما يؤكد كثير من الباحثين كان فشل التيارات الدينية التى احتكرت تقريبًا صناعة الخطاب الدينى على مدى نصف قرن فى اختبار السلطة التى وصلت إليها وسيطرت عليها فى العديد من البلاد الإسلامية إيذانًا بأفولها وانسحابها من المركز إلى الهامش.. ووضع الدكتور وائل فاروق مظاهر وعوامل انحسار التيارات السلفية والوهابية بعد المقدمة السابقة فى عدة نقاط، منها:

حالة الشقاق التى سادت داخل التيارات السلفية العلمية والدعوية من ناحية والسلفية الجهادية من ناحية أخرى، وبعدما جاءت أحداث الربيع العربى انقسمت إلى جماعات صغيرة متناحرة، واتسعت الهوة بينها بشكل لا يمكن إصلاحه، وأوضح «فاروق» أن كل حدث أو قضية ساخنة فرضها الواقع كان يتم طرحها يظهر معها هذا الانقسام، وانقسمت السلفية الحركية إلى ثوريين وإصلاحيين، وصار الجهاديون فى نظر أنفسهم أهل توحيد.

السبعينيات

أكد الباحث فى نقطة شديدة الأهمية توضح البدايات، أن ازدهار التيارات الإسلامية وانتشارها فى حقبة السبعينيات، يرجع إلى نجاحها فى تقديم «هوية بديلة» وصناعة مجتمعات موازية مغلقة على نفسها، وقد ساعدها على ذلك فشل دولة ما بعد الاستقلال الحديثة فى تحقيق وعودها، ما جعل شعارات الإسلاميين، مثل «الإسلام هو الحل»، تستقر فى وعى الجماهير وكأنها من المسلّمات، وقد كان لظهور تكنولوجيا شرائط الكاسيت فى ذلك الوقت، ثم الفضائيات التليفزيونية، دور كبير فى عملية الأسلمة الشكلية المظهرية للمجتمعات الإسلامية، وفى مفارقة غريبة، وبعد ما يقرب من نصف قرن، تلعب تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات دورًا معاكسًا، فالعالم المفتوح هو العدو الأكبر للوعظ الأخلاقى والجماعات المغلقة.

صراع بين الجهاديين والمجتمع

استشهد الباحث، فى دراسته، بمصر فى الثمانينيات والجزائر فى التسعينيات والمغرب والسعودية بعد أحداث سبتمبر، حيث تؤكد كلها أن العنف الذى يراه الإسلاميون مشروعًا قابل تحديًا كبيرًا متمثلًا فى الرفض المجتمعى الواسع له، وهو الأمر الذى عاد بالسلب ليس على التيارات القتالية فحسب بل على عموم التيارات الإسلامية والسلفية، حيث تُعد هذه التيارات الجهادية امتدادًا للإسلاميين، وقد أسهم هذا فى التقليل من جاذبيتهم بدرجة ملحوظة لانتقال الصراع من صراع بين الدولة والجهاديين، إلى صراع بين الجهاديين والمجتمع، حيث كان فى السبعينيات الجهاد الأفغانى ثم الجهاد البوسنى من عوامل الجذب للتيار الإسلامى، وكانت ممارسة الجهاد ودعم المجاهدين أمرًا يدعو للفخر والزهو.

وأضاف الباحث أن وفاة مرجعيات التيار السلفى الكبرى، ابن باز وابن عثيمين والألبانى، وعدم ظهور مرجعية جديدة تملأ الفراغ الذى تركوه وتقوم بالدور الذى كانوا يلعبونه، وفشل السلفية السعودية فى بناء مرجعيات جديدة تتمتع بهذا الرأسمال الرمزى وتملأ الفراغ الذى تركته المرجعيات السابقة، هو نفس ما حدث فى مصر والشام وغيرها من البلاد التى شهدت حضورًا سلفيًا كبيرًا.

الدعم المقدم للسلفية

كشف الباحث عن أن النشاط السلفى اعتمد بشكل شبه كامل على الدعم المقدم من الشبكات السلفية فى دول الخليج، لأن التنظيمات السلفية لا تمتلك موارد ذاتية من اشتراكات الأعضاء أو من أنشطة اقتصادية، ولكن هذا الدعم تراجع بسبب القوانين والإجراءات الدولية لمنع تدفق الأموال للشبكات الجهادية، وهو اليوم أشد انحسارًا وتراجعًا مما يمثل تهديدًا وجوديًا للتيار السلفى بشكل عام.

كل هذه العوامل إلى جانب التحولات التاريخية فى عالم ما بعد ثورات الربيع العربى، وتبدل التحالفات الدولية التى أدت فى كثير من دول الخليج إلى إعراض السلطة عن التيار السلفى، وتراجعها عن دعمه والترويج له، بل إنها على العكس تقوم بدفعه إلى الهامش من خلال إصلاحاتها التى قوبلت بارتياح شعبى واسع- كما حدث فى السعودية- كان لها أبلغ الأثر فى الانفتاح على الآخر، حيث لا يرى السلفيون فى ترسيم العلاقة فى الآخر إلا تهديدًا كبيرًا لـ«هوية الذات»، فالآخر «ثقافيًا، سياسيًا، فكريًا...» ليس إلا عدوًا أو خصمًا أو تهديدًا، فلا مجال لتنوع من الممكن أن يُثرى الذات ويضيف إليها قيمًا وأبعادًا أخرى.

سلفيو كوستا

وحتى لا يقع الباحث فى فخ اختزال الظاهرة السلفية فى البعد الفكرى والسياسى أشار إلى بعض أنماط التدين كما تظهر فى الحياة اليومية، والتى استشهد منها بحركة «سلفيو كوستا» مثالًا جيدًا عليها، وهى حركة سلفية أحدثت جدلًا واسعًا منذ بداية تأسيسها حتى الآن، يتألف اسمها من شطرين، أحدهما «سلفيو» نسبة إلى السلف الصالح، والآخر «كوستا» نسبة إلى مقهى شهير وسط القاهرة، وتأسست الحركة من أجل تصحيح الصورة النمطية عن التيار السلفى المعروف عنه الجمود الفكرى.

خصصت الحركة للأقباط «كوتة» بنسبة ٢٥٪ من بين أعضاء مجلس إدارتها، بحكم أنهم شركاء الوطن، فضلًا عن السماح للمنتمين للتيارات الليبرالية واليسارية بالدخول معهم فى أعضاء مجلس إدارة الحركة، فـ«سلفيو كوستا» حركة مجتمعية، أنشأها مجموعة من السلفيين بعد استفتاء ١٩ مارس ٢٠١١، بهدف إنهاء حالة الاستقطاب الموجود فى المجتمع بين التيارات الإسلامية ونظيرتيها الليبرالية واليسارية.

واختتم الباحث دراسته مؤكدًا أن أفول وانحسار وتراجع التيار السلفى قد يكون ولادة جديدة لصيغة مختلفة من السلفية أكثر تفاعلًا مع عالم المابعديات، الذى يسيطر على الثقافة اليوم ويلعب الدور الأكبر فى صياغة تمثيلات الواقع، فما دامت الدولة تُخضع الخطاب الدينى للقيام بدور التبرير الأيديولوجى لسياساتها دون السماح لأى حركة تنويرية حقيقية داخله بالوصول إلى دائرة الخطاب الرسمى، فإن الباب سيظل مفتوحًا أمام التيارات الإسلامية المختلفة للمشهد وربما مرة أخرى للسيطرة عليه.