د. عبدالمنعم سعيد: الرئيس السيسى دشن الجمهورية الجديدة.. والبلاد التى تخرج من «الطوارئ» تعيش مناخًا إيجابيًا

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد أن مصر أمام جمهورية جديدة، ذات مواصفات مختلفة عما كان يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن المصريين يدينون فى ذلك للأبطال وتضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح المفكر السياسى، عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره مع «الدستور»، أن ذلك القرار ستكون له عدة انعكاسات إيجابية داخليًا، لكونه يطمئن المواطن لأنه سيحاكم أمام قاضيه الطبيعى، كما أن له تبعات خارجية منها لكونه يعطى دفعة للاقتصاد، ويوجه رسالة حول استقرار الأوضاع فى البلاد، ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، فى حال تبعه توفير بيئة جاذبة وتشريعات ميسرة.

■ بداية.. كيف استقبلت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ فى البلاد؟

- رغم أن ذلك جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تنص على بنود منها إلغاء بعض التدابير الاستثنائية، فإننى لا أنكر أنى فوجئت بالخبر الذى أسعدنى كثيرًا، فبهذا القرار ستلغى كل التدابير الاستثنائية التى تتطلبها حالة الطوارئ، مع تنفيذ أكثر من مبدأ من مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وهذا القرار يؤكد أننا أمام جمهورية جديدة، فالرئيس منذ ما يقرب من عام يؤكد لنا أننا فى مرحلة جديدة وجمهورية ثانية، وهو بهذا القرار كأنه يقول لنا إن الجمهورية الجديدة ذات مواصفات مختلفة عما كان يتواجد من قبل فى الجمهورية المصرية منذ اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وعما كان يحدث منذ فرض الطوارئ فى أعقاب حرب ١٩٦٧، ونحن كنا نطالب كثيرًا برفع حالة الطوارئ فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك لتحسين صورة مصر خارجيًا.

■ ما دلالة القرار فى رأيك؟

- أرى أن هذا القرار هو بداية، فمصر لن تدخل الجمهورية الجديدة وهى تعيش فى حالة استثنائية بأى شكل من الأشكال، فالتحضير للجمهورية الجديدة بدأ، وسنرى تدريجيًا ملامح هذه الجمهورية خاصة مع تحديد موعد افتتاح العاصمة الإدارية وكثير من المشروعات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وأى بلد يخرج من حالة الطوارئ ينعم بمناخ إيجابى، ليس فقط اقتصاديًا ولكن سياسيًا وقانونيًا، حيث سيجتهد القانونيون فى البحث عن تشريعات تضمن أمن واستقرار البلاد بشكل مستمر، وتضمن حصول المواطنين على حقوقهم الدستورية كاملة.

■ رفعت حالة الطوارئ أكثر من مرة ثم أعيد تطبيقها.. فما المختلف هذه المرة؟

- كثيرًا ما طبقت حالة الطوارئ ثم رفعت، لكن القرار جاء هذه المرة بناءً على أساس صلب، فالدولة تنمو بشكل مستقر، وتخرج من أزمة جائحة كورونا، ونجحت فى محاصرة الإرهاب، وتزهو بكثير من المشروعات العملاقة فى مختلف أنحاء الجمهورية، كما أن قرار الرئيس السيسى برفع حالة الطوارئ جاء بعد اطمئنانه التام على الحالة الأمنية فى البلاد.

ونحن نجد الآن أن العمل مستمر فى كل قطاعات الدولة، كما انحسرت الأعمال الإرهابية خلال العامين الأخيرين بشكل كبير، وأصبحت قدرة الإرهاب على تعطيل العمل والإنتاج والنمو فى البلاد معدومة.

ويمكن القول إن الإرهاب كظاهرة انحسر تمامًا، وأصبح التواجد الإرهابى فى مصر أقل كثيرًا من بلدان أخرى فى المنطقة، وبالتالى أصبح ممكنًا أن ننتقل لمرحلة جديدة.

■ كيف ترى تأثير هذا القرار خارجيًا؟

- ما يهمنا أكثر هو التأثير على الداخل، فيكفى أن المواطن يشعر بالاستقرار، وأنه ليست هناك حاجة لإجراءات استثنائية، فالقرار فى الأساس يستهدف الداخل المصرى، وجاء لطمأنة المواطنين المصريين بأن أى قضايا سينظرها القضاء الطبيعى.

ونحن فى ذلك مدينون للشهداء وأبطال القوات المسلحة والشرطة، فما بذلوه من تضحيات كان نتاجه أن تنعم مصر بالأمان، وبقرار مثل رفع حالة الطوارئ.

وما يعكسه قرار الرئيس، وهو أمر غاية فى الأهمية، هو أن الحالة الاستثنائية لمصر لم تعد موجودة، وأن الوضع المعتاد الجديد هو أن نعيش فى ظل القوانين الطبيعية التى هى كفيلة بتحقيق الأمن والأمان فى مصر.

أما فى الخارج، فستكون للقرار انعكاسات إيجابية، منها أنه رسالة للجميع بأن مصر بلد آمن، ووصلت لمرحلة من الاستقرار وليست فى حاجة لإجراءات استثنائية.

■ ماذا عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليه؟

- أى بلد فى ظروف استثنائية يكون هناك تردد وتحفظات لدى الشركات العالمية أو الجهات الدولية المانحة تجاهه، لكن العالم أعطى كثيرًا من المؤشرات التى تدل على اطمئنانه لما يجرى فى مصر، وتم عقد كثير من الاتفاقيات مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى عكست الثقة فى استقرار الأوضاع فى مصر.

ونحن حاليًا نراهن على اتساع هذه الثقة لتشمل الاستثمارات الأجنبية، ونأمل أن يسهم هذا القرار فى رفع كثير من الحرج عن الاستثمار داخل مصر، وعلينا تهيئة المناخ الاستثمارى لنحصل على نصيبنا العادل من الاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر صياغة تشريعات ميسرة.

وأرى أن إلغاء حالة الطوارئ سيكون أحد عوامل تحقيق انتعاشة اقتصادية، إلا أنه ليس وحده السبيل لتحقيق طفرة اقتصادية، لأن هناك عددًا من المعوقات التى يجب حلها أولًا، وكانت حالة الطوارئ أحد هذه المعوقات، لذا فبعد رفعها سيعطى ذلك انطباعًا جيدًا عن مناخ الاستثمار فى مصر، وسيكون دافعًا قويًا لجذب استثمارات أجنبية.